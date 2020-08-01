ZMO Başkanı Suiçmez: ‘Zirai ilaçlar zehir olur’

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Resmi Gazete’de, 18 Temmuz’da zirai ilaçların satışına ve depolanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik ile eczacılar, kimya mühendisleri ve kimyagerler ile bitki sağlığı dersi alan teknikerler ve ziraat teknisyenlerinin ardından orman mühendisleri ile orman endüstri mühendislerine de zirai ilaç satma yetkisi verildi.

ZMO, söz konusu değişikliği yürütmeyi durdurma ve kararın iptal edilmesi talebiyle yargıya taşıdı. Cumhuriyet’e konuşan ZMO Genel Başkanı Suiçmez, söz konusu yönetmelikte 2007’den itibaren 12 kez değişiklik yapıldığını ve değişiklikler için 9 kez yargıya başvurduklarını söyledi.

Açılan bir dava sonuçlanmadan yönetmelikte değişikliğe gidildiğini, bu nedenle açılan davaların konusuz kaldığını aktaran Suiçmez, “Dava açıyoruz, yeni yönetmelik çıkıyor, dava düşüyor. Biz de yeni dava açıyoruz. Sonuçlanmamış davalar varken yeni düzenlemeler yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bir yerde hukuk kadük kalıyor. Bu bir anlamda hukuki hile” dedi.

‘MESLEĞE SAYGI’

Zirai ilaç satışı konusunda farklı mesleklere yetki verilmesini, yalnızca ziraat mühendislerinin istihdamı açısından değerlendirmediklerini ancak mesleğe saygı konusunu gündeme getirdiklerini vurgulayan Suiçmez; çiftçilerin, zirai ilaç alırken hangi ilacın, hangi ürüne, hangi dozda verileceğini de danışığına dikkat çekti. Zirai ilaç satışının “ilacın prospektüsüne bakarak satma” boyutuna indirgenmemesi gerektiğini, zirai ilaçların yeraltı sularını, toprağı, tüketiciyi etkileyebileceğini söyleyen Suiçmez, şunları kaydetti: “Konu, sağlıklı bitkilerin tüketilmesi, tarımsal üretimin sürekliliği, verim artışı, hastalıklı zararlıların yok edilmesi açısından değerlendirilmeli. Eğer bu süreç doğru kontrol edilmez, tarımsal ilaç yanlış kullanılırsa zehir olur. Değişikliği, bitkisel üretimin devamlılığı; toprak, yeraltı suları ve halk sağlığı açısından zararlı görüyoruz. Bu konuda bir iki ders almak yetmez. Değişiklik; toplum sağlığı, bitkisel üretim ve ürünlerin ihracatında kalıntı sorununun sürekliliği açısından büyük tehlike.”

‘İHRAÇ GERİ GÖNDERİLİYOR’

İhraç edilen meyve ve sebzelerin, kimi zaman üzerlerindeki ilaç kalıntısı nedeniyle Türkiye’ye geri gönderildiğine işaret eden Suiçmez, “İlaçlamanın zamanı, dozu, aşılamada kullanılacak makinenin kalibrasyonu, aşılamada kullanılacak su miktarı ve sulama zamanı gibi teknik konular göz ardı edilirse ilaç kalıntısı sorunu da artar. Değişiklik, teknik konuları göz ardı ediyor” uyarısında bulundu.