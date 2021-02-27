Zomato Türkiye ofisini kapattı
Restoran keşif rehberi ve online sipariş platformu Zomato, Türkiye ofisini kapattı. 12 yıl önce Hindistan Delhi’de doğan ve dünyanın en büyüklerinden biri haline gelen platform, Türkiye’den çıktı.
25 ülkede faaliyet gösteren dünya devi Türkiye’deki son mesaisini 26 Şubat Cuma günü yaptı. Bir süre önce internet üzerinden siparişi kapatan şirket, faaliyetlerini yavaşlatmıştı.
Dünya gazetesinden Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre, firmanın aldığu kapama kararı şirket çalışanlarının sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Çalışanlar, Türkiye ofisinin kapandığını duyurarak, veda paylaşımları yaptı.
Zomato personeli, “çalışmaya açık” bildirimi yaparak Linkedin hesaplarından yeni iş olanakları için tavsiye istedi.
İKİNCİ KEZ ÇEKİLDİ
Mekanların ve yiyeceklerin puanlanabildiği, yol tariflerinin ve menülerin yer aldığı sistemde restoranlarla birlikte bir ekosistem oluşturan şirket, Türkiye’ye 2013 yılında adım atmıştı. İlk yıllarda yüzde 50’nin üzerinde büyüme rakamlarıyla ilerlemiş, aylık ziyaretçi sayıları 4.5 milyona ulaşmıştı. Bu hızlı büyümeye rağmen 2017 yılında Türkiye’den çekilme kararı almış ancak bir yıl sonunda yeniden kapılarını açmıştı.
Edinilen bilgiye göre, firma küresel krizin de etkisiyle bilançoda oluşan zararın önüne geçemedi. Ekim ayında bilanço zararlarını karşılamak üzere eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı kararı aldı. Yapılan operasyonla, şirket alacaklarının ve ortaklarının zarara uğramayarak şekilde haklarını koruyacak bir yapı oluşturuldu. Şirketin aktiflerinin borçları karşılayacak seviyeye getirilmesinin ardından globalden gelen kararla, Türkiye ofisi kapılarını kapattı.
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