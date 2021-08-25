Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki cami inşaatına hilafet bayrağı asıldı

25 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Yapımına geçen yıl başlanan Kavaklık Camii projesi bünyesinde iki adet lojman, iki adet Kur’an kursu, toplantı salonu ve gençlik merkezi barındırıyor.

Hayırsever yurttaşların katkısıyla devam eden cami inşaatına Türk bayrağının asılı bulunduğu direğin yanına daha uzun bir direk dikilerek hilafet bayrağı asıldı. İnşaata Türk bayrağını gölgede bıracak bir hilafet bayrağı asılmasına büyük tepki gösteren ilçe sakinleri Kozlu Kaymakamlığı’na başvurarak şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine Kaymakamlık hilafet bayrağının kaldırılması için ilçe müftülüğüne talimat verdi. Ancak hilafet bayrağının kaldırılmaması üzerine sosyal medyada örgütlenen yurttaşlar hilafet bayrağının kaldırılması için kampanya başlattı.