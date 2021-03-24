Yeni Akit hilafetin tesisinin hayal olmadığını savundu

24 Mart 2021 Çarşamba, 12:00

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, hilafet çağrısında bulunmuştu. Gazete, “Meclis isterse hilafeti ihya edebilir” başlıklı bir habere yer vermişti.

Yeni Akit'in haberinde, “Akademisyenler için kep değil, sarık daha uygundur” açıklamasında bulunan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın görüşlerine yer verilmişti. Haberde, İslam dünyasını bir araya getirecek tek şeyin ‘hilafet’ olduğu ileri sürülmüştü.

Yeni Akit söz konusu haberinden dolayı tepki görürken, hilafetin tesisinin hayal olmadığını savundu. Tepkiler üzerine yeni bir haber kaleme alan Yeni Akit, "Hilafet ilga edilmedi ki, TBMM’nin şahs-ı manevisinde mündemiç kılındı. Yani kaldırılmadı, Meclis tarafından muhafaza altuna alındı. Dolayısıyla hilafetin yeniden tesisi yalan falan değildir. Akit’e çemkirenler bunu böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

İşte o haber: