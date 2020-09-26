Zonguldak'ta 15 yaşındaki çocuğun kale direğine bağlanarak darbedildiği iddiası

26 Eylül 2020 Cumartesi, 21:13

İddiaya göre, ilçeye bağlı Kestaneci Mahallesi'nde ikamet eden M.Y.S, aynı mahallede bulunan Kestaneci İlkokulu'nun bahçesine gitti.

Bu sırada M.Y.S, mahalleden tanıdığı K.D. (17), Y.C.T. (15) ile tanımadığı 2 kişi tarafından saldırıya uğradı.

Okul bahçesindeki kale direğine koli bandıyla bağlanan ve darbedilen M.Y.S, söz konusu kişilerden kurtularak ailesinin yanına geldi.

Babasına durumu anlatmasının ardından hastaneye kaldırılan M.YS'nin kafasına 4, kulağına 12 dikiş atıldı. Çocuğun ailesi daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünde söz konusu kişilerden şikayetçi oldu.

İfadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"OĞLUMU GÖRÜR GÖRMEZ HASTANEYE GÖTÜRDÜM"



M.Y.S, gazetecilere, mesaj geldiğini ve konuşmak için söz konusu kişilerin kendisini çağırdıklarını belirterek, "Orada konuşmaya başladığımız an bana vurmaya başladılar. Büstün orada sıkıştırdılar, orada dövdüler, tekme attılar. Beni okulun önüne tekrar götürdüler, direğe bağladılar, yumruk attılar. Elinde galiba muşta, bıçak tarzı kesici bir şey vardı. Kulağımı 3 santim kesmişler." ifadelerini kullandı.

Baba Savaş S. de oğlunu darbedenlerin cezalandırılmasını istediğini ve şikayetçi olduklarını dile getirerek, "Oğlum, annesinin çok tedirgin olduğunu bildiği için sadece bana söyledi. Oğlumu görür görmez hastaneye götürdüm. Hemşire oğlumun yüzündeki kanı temizledikten sonra 3-4 santime yakın kesik olduğunu gördüm." dedi.

Oğlunu öyle görünce şuurunu kaybettiğini anlatan baba Savaş S, "Benim bir tane evladım var. Başka da diyecek bir şeyim yok." diye konuştu.

