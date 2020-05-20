Zoom yapın, her ayrıntıyı inceleyin

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:56

Rembrandt’ın 1642 yılında bitirdiği ve “Mona Lisa” ile birlikte Batı resminin en önemli tablolarından biri olarak kabul edilen “Gece Nöbeti” eserin bulunduğu Rijkmuseum tarafından sanal ortamda incelemeye açıldı.





Eserin son derece detaylı bir fotoğrafını paylaşan müzenin yetkilileri daha önce benzeri bir girişimin yapılmadığını söylüyor. Robert Erdmann’ın toplam 528 kez çekerek oluşturduğu ve 44.8 gigapixel çözünürlüğe sahip fotoğrafı zoom yaparak yaklaştıranlar tabloyu inanılmaz derecede ayrıntılı olarak inceleyebilecekler.





Erdmann’ın çektiği 528 kare fotoğraf 24 sütuna 22’şerli olarak yerleştirilmiş ve dijital olarak birbirine eklemlenmiş. Rembrandt’ın fırça darbelerini yakından görmeye fırsat veren bu ilginç deneyim aynı zamanda resmin içindeki sayısız ayrıntıyı da keşfetmeye izin veriyor.

Rembrandt’ın “Gece Nöbeti” adlı tablosunu buradan inceleyebilirsiniz.

