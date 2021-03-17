Zor durumdaki müzisyenlere destek: Müzik kütüphanesi kuruluyor

17 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

Koronavirüs salgınında yaşanan eve kapanmalar, her kesimi olduğu gibi müzisyenleri de olumsuz etkiledi. Çoğu müzisyen bu sürede geçim sıkıntısı çekti. Netflix’te yayımlanan “Rise Of Empires: Ottoman” gibi dizilerde ses mühendisi olarak çalışan Güneş Uyanık, müzisyenlerin bu sıkıntısına karşı yeni bir proje başlattı. Müzisyenler için sanal ortamda bir “stok müzik kütüphanesi” kurmayı hedeflediğini söyleyen Uyanık, “Stok müzik, müzik editörlerinin daha çok reklam veya tanıtım filmi gibi hızlı içerik bulmak zorunda oldukları işlerde kullanabileceği telifsiz lisanslı müziklere verilen isimdir. Reklam veya tanıtım filmi gibi dinamik ortamlarda baştan müzik besteleme zamanı bulunamıyor. Bu nedenle stok müzikler bu sektörde çok kullanılıyor. Bunun müzisyenler açısından da en önemli getirisi, kullanmayı düşünmedikleri müzikleri finansal kaynağa dönüştürebilme şansı buluyorlar” dedi. Bu durumu, koronavirüs nedeniyle zorda kalan müzisyenler için bir fırsata çevirebileceklerini belirten Uyanık, “Kuracağımız stok müzik kütüphanesiyle hem canlı müzikten para kazanan kişilere maddi yardım yapabileceğiz hem de sektör için hizmet alımı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Uyanık, çalışmanın nasıl işleyeceğini de şöyle anlattı:

“Çalışmaya katılmak isteyen ve ihtiyacı olan müzisyenler, öncelikle [email protected] adresinden bize ulaşacak. Onların bize gönderdiği müzikleriyle bir araya getirilen kütüphanede bu eserler satışa çıkacak. Bunu kullanabilecek kişilerin satın alması ve bağışları aracılığıyla eserler dağıtılacak. Buradan gelen geliri de ihtiyacı olan ve çalışmaya katılmış kişilere ulaştıracağız.”

‘ÖRNEK OLABİLİR’

Şimdiye dek projeye Emmy Ödülü’ne aday gösterilen Suat Onur Ayaş ve Yüzüklerin Efendisi filminin ses efektleri editörü Tim Nielsen gibi isimlerin de destek verdiğini söyleyen Uyanık, “Bu proje için asıl ihtiyacım olan şey, sahne sanatları icracısı büyüklerimizin projeye destek vererek belki de işin finansal bölümünü onların ele alması; çünkü benim ismimin Türkiye’de bir karşılığı bulunmuyor. Bağış işi de güvene dayalı olduğu için insanların güvenebileceği isimlerin dahil olması projenin katılımını ve itibarını artıracaktır” çağrısında da bulundu. Projenin gelecek için bir örnek teşkil edebileceğine de işaret eden Uyanık, “Bu proje müzisyenlere odaklanıyor ancak yarın, bir gün tiyatrocular da çeşitli repliklerin olduğu sesleri kaydederek bir kütüphane oluşturabilir. Sanatın diğer alanlarında da örnekler türetmek mümkün” dedi.