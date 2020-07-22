Zor günler kapıda

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Pandemiyle derinleşen ekonomik krizle birlikte beyaz eşya sektöründeki belirsizlik sürüyor. Haziran ayında başlayan normalleşme adımlarıyla satışlar bir miktar artsa da yılsonu için hâlâ öngörü yapılamıyor.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, iç satışlar yılın ilk yarısında yüzde 4 büyüyerek 3.6 milyon adete çıkarken, ihracat yüzde 14 düşüşle 8.7 milyon adete indi. Toplam satışlar (iç satış ve ihracat) ise yüzde 9 daraldı. Satışlardaki yukarı eğilimin temmuz ve ağustosta sürmesini bekleyen sektörün yılsonu performansında ise destekleyici tedbirlerin seyri, pandemide olası ikinci dalga ve ihracat pazarlarındaki toparlanma belirleyici olacak.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Yılsonu için kesinlikle öngörü oluşturamıyoruz. İkinci dalga... Çok zikzaklı bir dönem, zor bir yıl, zor bir dönem bizi bekliyor. Şu anda belki V şeklinde geri geldi, çok hızlı daraldı ve açıldı gibi gözüküyor ama konuşmak için çok erken. Çok temkinli olmak lazım” dedi.

MALİYET BASKISI ALTINDA

Beyaz eşya iç satışları altı ana ürün bazında nisanda yüzde 11, mayısta yüzde 8 gerilemişti. Söz konusu dönemde sektör ihracatı da sırasıyla yüzde 49 ve yüzde 37 ile sert daralmıştı. İç pazar ve ihracattaki daralmanın etkisiyle beyaz eşya sanayisinin üretimi de sırasıyla yüzde 52 ve yüzde 43 düşmüştü.

Tüketici güven endeksindeki pozitif eğri ve konut satışlarındaki güçlü yükselişin sektörü destekleyen unsurlar olarak öne çıktığını dile getiren Dinçer, “Piyasada ciddi bir likidite sıkıntısı vardı, likidite sıkıntısını çözmek için önemli tedblirler alındığını düşünüyoruz ve onun faydalarını görüyoruz. Keza faizlerin düşmesi, paraya ulaşımın kolaylığı, bu da çok önemliydi” diye konuştu. Dinçer, girdi maliyetlerindeki artışın ciddi maliyet baskısı oluşturduğunu, artan maliyetlerin çok altında fiyat ayarlamaları yaptıklarına da dikkat çekti.

İhracata ilişkin ise şunları söyledi: “Ana pazarımız Avrupa’nın pandemiden ağır etkilenmesi nedeniyle ihracatımız özellikle mart-mayıs döneminde ciddi ölçüde daraldı. Ancak haziran ile birlikte ciddi bir toparlanma süreci başladı.”