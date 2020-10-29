Zoraki Bekarlar Örgütü

29 Ekim 2020 Perşembe, 16:34

‘Bir gün İncel’ler kendi gerçek güçlerinin ve sayılarının farkına varacak ve bu baskıcı feminist sistemi devirecek. Kadınların sizden korktuğu bir dünyayı hayal etmeye başlayın’. 22 yaşındaki Elliot Rodger, 2014’te ABD’de California Üniversitesi kampüsü yakınlarında 6 kişiyi katledip, 13 kişiyi yaralamadan önce bir internet forumunda yukarıdakileri paylaşmıştı. Rodger, Involuntary Celibates kısaca İncel,Türkçe’ye Zoraki Bekarlar şeklinde çevirebileceğimiz bir nefret grubunun üyesiydi. Kadınlara cazip gelmediklerini düşünen, kendini çirkin bulan ve cinsel yaşamları olmayan erkeklerin kendi yetersizliklerini kadınlara yüklediği sanal bir topluluk İncel grupları.

Kendisini ‘üstün centilmen’ olarak tanımlayan, kadınların onunla neden cinsel ilişkiye girmediğini anlamayan ve sonunda ‘ona seks ve aşk vermeyen toplumdan intikam alma dışında seçeneği kalmadığını’ aktaran Rodger, karanlık İncel gruplarında devrimci bir ‘kahraman’ olarak görülüyor. Rodger’ın internette bazı videoları hala dolaşımda ve fotoğraflarının basıldığı tişörtler satışta.

2018’de Kanada’nın Toronto kentinde kiralık bir kamyoneti yayaların üstüne süren, 10 kişinin ölmesine ve 14’ünün yaralanmasına neden olan 25 yaşındaki Alek Minassian da sosyal medyada ‘İncel devrimi yeni başladı. Üstün centilmen Elliot Rodger’ı selamlayın’ ifadelerini paylaşmıştı. İncel grupları nefret söylemi nedeniyle engellendikçe, kendilerini gizleyecek karanlık forum ve sitelerde ideolojilerini yaymayı sürdürüyorlar.

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İncel’lerin en büyük düşmanları kadınlar. İstemelerine rağmen romantik ve cinsel partner bulamadıklarından şikayet eden İncel’ler, forumlarda açık kadın düşmanlığı, kendine acıma, kendinden nefret etme, ırkçılık, erkeklerin cinsel hakları ve bunu elde etmek için şiddet kullanma gibi konuları gündeme taşıyor. Kuzey Amerika’da eylemlerinin terör tehdidi kapsamına alındığı İncel grupları ezici çoğunlukla beyaz, heteroseksüel erkeklerden oluşuyor. Forumlarda erkeklerin ‘cinsel haklarının’ feminizm, kadın hak ve özgürlükleri nedeniyle engellendiği savunuluyor.

Bazı üyeler erken evliliklere, tek eşli çiftlere, geleneksel cinsiyet rollerine göre yaşanması gerektiğine inanıyor. İncel gruplarına kabul edilebilmek için Matrix filmine atıf yapan ‘kara hap’ ideolojisini de yutmak gerekli. Bu ideolojiye göre; feminizm zehirli, cinsiyetçilik yalan, erkeklerin hayatı kadınlarınkinden çok daha zor ve medyada gösterilen ilişkiler sahte.

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Üstelik İncel’lere göre kadınlar yumuşak erkekleri sevmiyor; hükmedilmek, kontrol ve manipüle edilmek istiyorlar. Hatta onlara göre ‘kadınlar kendilerine tecavüz edilmesini’ de arzuluyor.

Kadınların bekar erkeklere cinsel tatminleri için ‘paylaştırılması’ gerektiğini, bunun için hükümetin özel bir program hazırlamasını talep eden İncel’ler de var. Öte yandan beyaz erkek üstünlüklerinden taviz vermeyen İncel’ler, kadınlar hakkında ‘femoid’ (kadınsı) ifadesini sıklıkla kullanıyor. Kadınların erkekten daha aşağılık varlıklar olduğunu, erkeğin işlerini yapmak ve ona cinsel anlamda ‘hizmet’ etmek için var olduklarını savunuyorlar.

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Kadınların yüzde 80’inin, erkek nüfusun sadece yüzde 20’sini cazip bulduğunu, geri kalanların dış görünüş, sosyal statü, penis boyu ve servet gibi nedenlerle ‘cinsel pazardan’ dışlandıklarını öne sürüyorlar. İnceller Batı’da şiddet eylemleriyle giderek görünür olan ‘erkek hakları hareketinin’ bir parçası. Aşırı sağcı ve erkek üstünlüğünü savunan siteler, bloglar ve forumların tümüne ‘manosphere’ (erkek-küre) deniyor.

Türkiye’de sistematik kadın cinayetlerinin temel sebeplerine bakınca İncel dogmasının bazı unsurlarına rastlayabilirsiniz. Yerli forumların birinde bir üye ‘En çok İncel barındıran ülkelerden biri olduğumuz halde ortada hala bir topluluğun oluşamaması korkunç bir durum’ cümlesini paylaşmış ve adalet talebinden söz etmiş.

Zoraki bekarlar örgütünün kadınlara yönelik terörünü hayal bile etmek istemiyorum…



