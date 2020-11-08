Zorla fuhuş iddiası: ‘Öldürülmem mi gerekiyor?’

08 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlatan Rojda, “Önce Süleyman A., ve Eda E.’nin şoförlüğünü yapan Celal Ç. tarafından bana arkadaşlık teklifinde bulunuldu. Kendisini reddedince ablam Gülistan A.’yı darp etti. Süleyman A. ise polise şikâyetçi olduğumuz takdirde, ‘yüzümüzü parçalayacağını, tecavüz edip öldüreceğini’ söyledi. Tehditlere boyun eğmeyip emniyete gidip yaşadığımız olayları anlattığımızda da, ‘her şeyi polisten beklemeyin, evden taşının. Zaten başınıza bir şey gelmemiş’ denildi.” diye konuştu.

“İlla öldürülmem mi gerekiyor” diyerek yardım talebinde bulunan Rojda, “Bu şahısları aynı sitede oturduğumuz için tanıyorum o kadar. Bu olaydan sonra da Süleyman A., ve Eda E., bana bir fuhuş sitelerinin olduğunu ve benim de kendilerine katılarak fuhuş yapmamı teklif ettiler. Ben de fuhuş yapmayı kabul etmedim. Ve haklarında şikâyetçi oldum. Şikâyetimi geri çekmem için bu şahıslardan ölüm tehditleri alıyorum. Bu şahıslar özgürce sokaklarda gezebiliyor. Beni tehdit eden Gülşah U’ya ise sadece para cezası kesildi” ifadelerini kullandı.