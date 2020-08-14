Zorlu PSM kapılarını yeniden açıyor

14 Ağustos 2020 Cuma, 14:59

Koronavirüs salgını nedeniyle mekandaki etkinliklerini 13 Mart’ta durduran ve 7’inci sezonunu dijital etkinliklerle tamamlayan Zorlu Performans Sanatları Merkezi, 7 Ekim’den itibaren sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde kapılarını yeniden ziyaretçilere açarak 8'inci sezonuna başlıyor. Açıklanan programa göre Zorlu PSM, ekim ayında tiyatro yapımlarına öncelik veriyor.

DİĞER SEZONLARDAN FARKLI OLACAK

Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, yeni dönemle ilgili “Sanatseverlere 5 ay boyunca dijital platformlarımızdan ulaşmaya çalıştıysak da kendilerini mekanımızda ağırlamayı özledik. 7 Ekim’de her türlü hijyen ve koruma önlemini almış olarak geri dönüyoruz. 8’inci sezon takvimimiz diğer sezonlardan farklı olacak” ifadelerini kullandı.

Biletleri satışa çıkan etkinliklerin programı şöyle:

Kızlar ve Oğlanlar – 7 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi

Kızlar ve Oğlanlar – 8 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi

Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit – 11 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi

Pencere – 12 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi

Pencere – 13 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi

Cimri – 14 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi

Evlat – 16 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi

Doğu Demirkol – 17 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi

Gerçek – 19 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi

Gerçek – 20 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi

Hakikat, Elbet Bir Gün – 26 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi

Kemal – 29 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi

Tartuffe – 30 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi Çıplak Vatandaşlar – 31 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi