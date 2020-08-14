Zorlu PSM kapılarını yeniden açıyor
Pandemi nedeniyle 13 Mart’tan bu yana dijital etkinlikler düzenleyen Zorlu PSM, 7 Ekim'de yeniden açılıyor. Ekim ayında öncelik tiyatro yapımlarında.
Koronavirüs salgını nedeniyle mekandaki etkinliklerini 13 Mart’ta durduran ve 7’inci sezonunu dijital etkinliklerle tamamlayan Zorlu Performans Sanatları Merkezi, 7 Ekim’den itibaren sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde kapılarını yeniden ziyaretçilere açarak 8'inci sezonuna başlıyor. Açıklanan programa göre Zorlu PSM, ekim ayında tiyatro yapımlarına öncelik veriyor.
DİĞER SEZONLARDAN FARKLI OLACAK
Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, yeni dönemle ilgili “Sanatseverlere 5 ay boyunca dijital platformlarımızdan ulaşmaya çalıştıysak da kendilerini mekanımızda ağırlamayı özledik. 7 Ekim’de her türlü hijyen ve koruma önlemini almış olarak geri dönüyoruz. 8’inci sezon takvimimiz diğer sezonlardan farklı olacak” ifadelerini kullandı.
Biletleri satışa çıkan etkinliklerin programı şöyle:
Kızlar ve Oğlanlar – 7 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi
Kızlar ve Oğlanlar – 8 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi
Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit – 11 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi
Pencere – 12 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi
Pencere – 13 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi
Cimri – 14 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi
Evlat – 16 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi
Doğu Demirkol – 17 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi
Gerçek – 19 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi
Gerçek – 20 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi
Hakikat, Elbet Bir Gün – 26 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi
Kemal – 29 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi
Tartuffe – 30 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi Çıplak Vatandaşlar – 31 Ekim – Turkcell Platinum Sahnesi
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