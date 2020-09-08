Zorunlu örtünme karşıtı İranlı kadın Türkiye'de gözaltına alındı
İranlı zorunlu örtünme karşıtı Meryem Şariatmedari, Denizli'de gözaltına alındı. Şariatmedari'nin İran'a iade edilmesi halinde idam tehlikesi içinde olduğu belirtiliyor
İranlı feminist hak savunucusu ve zorunlu örtünme karşıtı Meryem Şariatmedari, Denizli'de gözaltına alındı.
Şariatmedari polis aracının içinde çektiği videoda; "Bunun bir sebebi yok. İsmim sistemde yer alıyor ama kontrol etmeyi reddediyorlar. Sınırdışı amaçlı olarak sebepsiz yere birkaç kişiyi seçtiler. Sadece bu haberi paylaşmanızı istiyorum. Bana ancak bunu paylaşarak yardım edebilirsiniz. Şu anda Denizli'deyim." şeklinde yardım çağrısı yapıyor.
BBC Türkçe'nin haberine göre, 32 yaşındaki Şariatmedari'nin İran'a iade edilmek üzere gözaltına alındığı ifade ediliyor.
Şariatmedari, 2018 yılında Tahran Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi olarak okuduğu dönemde, zorunlu örtünme karşıtı bir protestoya katıldığı için tutuklanmıştı.
Bir polisin, onu çıktığı bir platform üzerinden ittiği görüntü sosyal medyada paylaşılmıştı.
İran'da Demokrasi için Ulusal Birlik isimli İranlı Amerikalıların kurduğu bir örgüte ait hesaptan yapılan paylaşımda, Şariatmedari'nin sınırdışı edilmekle karşı karşıya olduğu, İran'a iade edilmesi halinde idam tehlikesi içinde olduğu belirtildi.
Türkiye'deki kadın örgütleri de Şariatmedari'nin İran'a iade edilmemesi için paylaşımlarda bulunuyor.
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