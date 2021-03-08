Zübeyde Hanım'ın kabrinde 8 Mart anması

08 Mart 2021 Pazartesi, 14:47

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlarla birlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka ilçesinde bulunan anıt mezarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Belediye Başkanı Tugay burada yaptığı konuşmada, “Bir kadının emeğinin nasıl mucizeler yarattığına dair en değerli örneği, ulusuna ve insanlığa armağan etmiş bir kadının, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli annesi Zübeyde Hanım’ın manevi huzurunda toplanarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor ve anıyoruz. 8 Mart dünya tarihinde yaşanan acı bir olay nedeniyle kayıtlara geçmiş önemli bir gündür. 1857 yılında New York'ta tekstil fabrikasında sadece hakları için mücadele ederken, onlara haklarını vermek yerine hükümetin müdahalesi ile 120 kadın yakılarak öldürülmüştür. Dünya tarihi buna benzer pek çok acı olayla doludur. Kadınlar yüzyıllardır bütün dünyada eşitlik müdahalesi veriyor, erkek egemen bir dünyaya karşı biz de varız diyorlar. Üstelik kendilerini eşit saydırmaya çalıştıkları dünyanın diğer yarısı kendi çocukları, eşleri, kardeşleri” diye konuştu.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Kadınların sahip olduğu haklara ulaşması için mücadele etmeye devam edeceklerini aktaran Tugay, “Ülkemiz çağdaş Cumhuriyetin kuruluş yıllarına kadar ne yazık ki kadın haklarında çok geride kalmış ve bu topraklar kadınlara pek çok haksızlığın yapıldığı yerlerden olmuştur. Cumhuriyet kurulduktan sonra 1930 ve 1934 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün çıkardığı bir dizi medeni kanun ile ülkemizde kadınlara hakları teslim edildi. Böyle bir Ata’nın kurduğu Cumhuriyetin evlatlarıyız ve bundan gurur duyuyoruz. Atatürk diyor ki; ‘Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdiği seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.’ Biz bu düşüncedeki insanlarız, Cumhuriyetin ilk kurulduğu günlerden beri bu mücadelenin bir parçasıyız. Karşıyaka olarak gururluyuz, onurluyuz, kadına gösterdiğimiz saygı ile her zaman en öndeyiz. Bizim amacımız ve hedefimiz bütün yeryüzünde kadınların erkekler kadar eşit, sosyal haklara sahip olması. O nedenle mücadelemiz devam edecek ve bu mücadeleyi kazanacağız. Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.