Zverev, Fransa Açık'ta çeyrek finale çıktı
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, çeyrek finale yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen Fransa Açık'ta 8. günündeki son karşılaşmada, Alman Zverev ile dünya 49 numarası Japon Kei Nishikori korta çıktı.
Zverev, rakibini 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Alman tenisçi, çeyrek finalde klasmanın 46. basamağındaki İspanyol Alejandro Davidovich Fokina ile karşılaşacak.
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