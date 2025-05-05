2. Daikin'le Yaşanabilir Gelecek Video Yarışması başlıyor!

Yayınlanma: 05.05.2025 - 18:56

Güncelleme: 05.05.2025 - 18:56

İklimlendirme sektörünün 100 yılı aşkın deneyime sahip inovatif markası Daikin, gezegenimizin karşı karşıya olduğu iklim krizine karşı farkındalık yaratma misyonuyla "Daikin’le Yaşanabilir Gelecek Video Yarışması"nın ikincisini düzenliyor. Bu özel yarışma, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesine geçerek; katılımcılara iklim değişikliğine dair kaygılarını, çözüm önerilerini ve daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik umutlarını yaratıcı videolarla ifade edebilecekleri bir platform sunuyor. Daikin, yarışma aracılığıyla bireyleri iklim krizi konusunda düşünmeye ve harekete geçmeye teşvik etmeyi hedefliyor.

Başvurular 5 Mayıs – 25 Ağustos arasında

18 yaş ve üzerindeki herkesin katılımına açık olan yarışmada, başvuru sahiplerinden iklim değişikliğini konu alan, kurmaca türünde, süresi 30 dakikayı aşmayan ve Türkçe dilinde hazırlanmış bir video ile katılım sağlamaları bekleniyor. Katılımcıların; 2023, 2024 veya 2025 yıllarında üretilmiş, özgün, yapay zekadan kullanılmadan hazırlanmış ve başka yarışmalarda yer almamış videolarla katılmaları gerekiyor. Sağlanması gereken tüm koşullara başvuru sitesinden ulaşılabiliyor. Yarışma başvuruları, 5 Mayıs–25 Ağustos 2025 tarihleri arasında “www.daikinyarisma.com” adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Tüm başvurular, alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışmanın jürisinde; Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Tuna Gülenç, Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülsaran, Marka Yönetimi ve Müşteri Deneyimi Departman Müdürü Arif Ercan Dursun gibi Daikin yöneticilerinin yanı sıra; başarılı tiyatro ve sinema oyuncuları Tülin Özen ve Tansu Biçer, radyo programcıları Nihat Sırdar ve Güçlü Mete yer alıyor.

Değerlendirme sonucunda finale kalan 10 video seçilerek jüri tarafından değerlendirilecek ve en iyi üç video ödüle layık görülecek. Yarışmanın kazananlarına Daikin tarafından değerli ödüller takdim edilecek. Birinci olan katılımcı, Apple 6. Nesil iPad Pro 12.9” 128 GB kazanırken; ikinciye Sensira 9000 BTU/h Inverter Klima, üçüncüye ise Shira Eco 9000 BTU/h Inverter Klima hediye edilecek. Ayrıca değerlendirme sonucu ilk 10’a kalan videolar, Daikin Türkiye YouTube kanalında yayınlanacak ve 22 Eylül 2025 – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında halk oylamasına sunulacak. Bu süreçte en fazla etkileşim alan video, "Halkın Favorisi" olarak belirlenecek ve Daikin Hava Temizleme Cihazı MC55W ile ödüllendirilecek.

İklim için harekete geç

Daikin Türkiye, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak ve iklim değişikliği konusunda kalıcı farkındalık oluşturmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. “2. Daikin’le Yaşanabilir Gelecek Video Yarışması” da bu vizyonun önemli bir adımı olarak öne çıkıyor.

DAIKIN TÜRKİYE HAKKINDA

Türkiye'de 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla 46 yıldır faaliyetlerini sürdüren Daikin, Temmuz 2011'de Airfel'i satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir yatırımcısı oldu. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknoloji ile üretilmiş ürünleri bulunmaktadır. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Daikin Türkiye, Sakarya’da 163 bin metrekare alan üzerine kurulu olan üretim tesisinde çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun ürünleri son teknolojiyle üretmektedir. 4 bölge müdürlüğü, yaklaşık 2 bin çalışanı, 500 bayi, 16 kadın girişimci Sakura bayi, 500 satış noktası ve 500’ün üzerindeki yetkili servisiyle Türkiye’nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir. Ayrıca Avrupa'nın ilk iklimlendirme deneyim merkezi olan ‘İklimlendirme Teknolojileri Deneyim Merkezi’ni sektörüne kazandırmıştır. İstanbul'da bulunan Daikin Akademi ise eğitimin gücünü paydaşların kişisel gelişim, mesleki deneyim ve iş yapma kalitesine yansıtmak için çalışmaktadır. Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın da Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS ülkelerinden kendisine bağlı olan Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan ve Gürcistan’ın sorumluluğu ile Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC pazarlarının sorumluluğunu da üstlenmiştir.

Split Klima Üretim Hattı/ Hendek Sakarya

Daikin Türkiye Split Klima Üretim Hattı’nda üretilen klimalar, yüzde 100 yüksek basınç, fonksiyon, performans, elektrik güvenlik ve ses testlerinden geçmektedir. Üretimdeki test proseslerinden kullanılan robot uygulamaları ve özellikle kritik noktalardaki bakır boru birleşim kaynak işlemlerinde kullanılan kaynak robotları ile el değmeden üretim gerçekleştirilmektedir.

Klima Santrali Üretim Hattı / Hendek Sakarya

Türkiye’nin en modern klima santrali üretim hattına sahip olan üretim tesisinde Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle konfor ve hijyenik tip klima santralleri, hijyenik paket tip klima santrali, hücreli aspiratör, havuz nem alma santrali, mutfak aspiratörü, sığınak havalandırma cihazı ve ısı geri kazanım cihazı üretimi gerçekleşmektedir. Yurt içinde, yurt dışında çok sayıda prestijli otel, hastane, ilaç fabrikası, AVM, kongre merkezi ve ofis projesinde merkezi havalandırma sistemlerimiz tercih edilmektedir.

Fancoil Üretim Hattı / Hendek Sakarya

2009 yılında başlayan tasarım ve belgelendirme faaliyetleri sonunda, Hendek Sakarya’da bulunan üretim tesisinde üretilen fancoil cihazlar,düşük ses seviyesi ve yüksek verimleriyle yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda otel ve iş merkezinde tercih edilmektedir.

Kombi Üretim Hattı / Hendek Sakarya

Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle üretim yapan fabrikada uzman ekip tarafından tasarlanmış kombilerimiz, sektörün en kaliteli bileşenleri kullanılarak, yüzde 100 güvenlik, fonksiyon, sızdırmazlık ve basınç dayanımı testlerinden geçerek, robotlar ile yapılan yüzde 100 görsel kontrol sistemleri ile üretilmektedir. CE belgelendirmeleri, Avrupa’nın akredite laboratuvarları tarafından yapılmaktadır.

VRV Üretim Hattı/ Hendek Sakarya

2022 yılında faaliyete geçen VRV Üretim Hattı, Belçika’dan sonra bu alanda üretim yapan Daikin global üretim tesisleri içinde Avrupa’nın ikinci büyük VRV üreticisidir. Japon teknolojisiyle üretilen VRV dış üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe sahip olan ürünler olarak kabul görmektedir. VRV dış ünite üretim hattında, atık baca gazlarını ısıtma için yeniden kullanan çevreci ve son teknoloji boya tesisi için yatırım yapılmıştır. Otomatik transfer sistemleri ile minimum insan gücü kullanılarak yüksek ürün kalitesi ve U-şekil üretim akış tasarımı ile yüksek üretkenlik sağlanmıştır. Maksimum ürün güvenilirliği için proseslerde hata önleme sistemleri ve otomatik test prosesleri entegre olarak kurgulanmıştır. Üretimde MES (üretim yönetim sistemi) kullanımı ile maksimum izlenebilirlik sağlanmıştır. Üretim hattında Daikin Japonya Üretim Mühendisliği tarafından tasarlanan 4m model modül konveyörler kullanılmıştır. Dünya genelinde üretim yapan fabrikaların standardizasyonu için tasarlanan bu model, Daikin Türkiye fabrikasında da kurulmuştur. Bu tasarım ile hem ilk yatırım hem de bakım maliyetleri iyileştirilmiştir. Alüminyum profiller kullanılarak ağırlık azaltılmıştır.

DAIKIN AVRUPA HAKKINDA

Daikin Europe N.V., Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da ısıtma, soğutma, havalandırma, hava temizleme ve endüstriyel soğutma (HVAC-R) teknolojisinin lider bir üreticisidir. Daikin konut, ticari ve endüstriyel amaçlar için geniş bir ekipman portföyü ve bakım hizmetlerinin yanı sıra anahtar teslim çözümler tasarlar, üretir ve müşterilerine sunar. Daikin Europe N.V. 59‘dan fazla iş ortaklığında 13 bin 800’ün üzerinde çalışana sahiptir. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Krallığı'nda bulunan 14 üretim tesisi bulunmaktadır. Genel merkezi 50 yılı aşkın bir süredir Ostend'de (Belçika) bulunan Daikin Europe N.V. grubu, küresel Daikin Industries grubunun bir yan kuruluşudur.

DAIKIN JAPONYA HAKKINDA

Japonya’nın Osaka şehrinde 1924 yılında kurulan, 100 yıllık geçmişe sahip Daikin Industries (DIL), 98 binden fazla çalışanıyla ısı pompası, iklimlendirme ve hava filtreleme teknolojisinde dünya çapında bir liderdir. Bugün 170’den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma ekipmanlarının yanı sıra kompresör ve soğutucu akışkanları da kendi bünyesinde geliştiren ve üreten dünyadaki tek üreticidir. Konut, ticari ve endüstriyel iklimlendirme uygulamaları için müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını gözeten Daikin, tüm dünyada ürün geliştirme alanındaki öncü yaklaşımları ve entegre çözümlerinin rakipsiz kalitesi ve kullanışlılığı ile tanınmaktadır. Daikin, teknoloji araştırmaları ve fikri mülkiyet patentlerindeki liderliğiyle tanınan Clarivate (İngiltere) ve LexisNexis (ABD) tarafından dünyanın en yenilikçi 100 şirketinden biri seçilmiştir. Daikin, 2023 mali yılı (1 Nisan 2023 – 31 Mart 2024) için 28 milyar Euro'luk rekor bir satış sonucu bildirmiştir.