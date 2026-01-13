2026 yılında finansal olarak en şanslı burçlardan birisi sensin!

ATEŞ ELEMENTİ (Koç – Aslan – Yay)

Ateş elementleri için enerjinin yükseldiği, kahkahaların eksik olmadığı, spontane eğlencelerin ve “haydi yapalım” anlarının yılı geldi!

Ateş elementindensen 2026 seni hız kesmeden çağırıyor! Yapı Kredi Mobil’den “ATESGRUBU” koduyla müşteri ol, konserden festivale, etkinlik, eğlence harcamalarında kullanabileceğin 3.000 TL indirim ödülü kazan. Hayat sahnesinde yerini al!

SU ELEMENTİ (Yengeç – Akrep – Balık)

Bu yıl su elementleri için “kendine iyi bakma” yılı. Ev, sevdiklerin ve küçük mutluluklar her zamankinden daha kıymetli. Konfor senin gücün.

Su elementindensen 2026’da öncelik sensin! Yapı Kredi Mobil’den “SUGRUBU” koduyla müşteri ol, evinin ve ruhunun konforunu tamamla. Market, yemek ve ev yaşam harcamalarında kullanabileceğin 2.000 TL indirim ile kendini şımart.

HAVA ELEMENTİ (İkizler – Terazi – Kova)

2026’da hava elementleri için hareket hiç bitmiyor. Yeni yollar, yeni fikirler, yeni bağlantılar… Hızlı düşünenler, hızlı yaşayanlar için yıl seninle akıyor.

Hava elementindensen 2026’da rotanı sen çiziyorsun! Yapı Kredi Mobil’den “HAVAGRUBU” koduyla müşteri ol, özgürlüğünü harekete geçir. Seyahat ve dijital platform harcamalarında kullanabileceğin 2.500 TL indirim ile her an bağlantıda kal.

TOPRAK ELEMENTİ (Boğa – Başak – Oğlak)

Bu yıl toprak elementleri için “akıllı adımlar, kalıcı kazanımlar” yılı. Planlı ilerleyenler kazanıyor, doğru zamanda yapılan alışverişler değerini katlıyor.

Toprak elementindensen 2026’da kontrol sende! Yapı Kredi Mobil’den “TOPRAKGRUBU” müşteri ol, planladığın alışverişleri avantajla tamamla. Beyaz eşya ve teknoloji harcamalarında kullanabileceğin 3.500 TL indirim ile sağlam adımlar at.

Kampanya Akışı:

1.​Kullanıcı burcunun ait olduğu elemente göre kampanya kodunu alır.

2.​Yapı Kredi Mobil indirerek, burcunun bağlı olduğu element kodu ile Yapı Kredi Mobil’den müşteri olur.

3.​Yapı Kredi kredi kartına başvurarak, yeni kartını alır.

4.​Elementine özel sektörde harcama yapıp indirim kazanır.

Müşterilerin kredi kartından yapacağı ilk alışverişlerine ait oldukları burç element grubuna ve harcama yaptıkları sektöre göre ödüllendirme yapılacaktır. Örneğin 18 Ağustos tarihinde doğmuş bir müşterimiz Aslan burcu olup Ateş grubu elementine ait olacaktır. Bu durumda etkinlik, eğlence sektöründen yapacağı 3.000 TL ve üzeri harcamalarda 3.000 TL tutarında indirim yeni açtığı kredi kartına yüklenecektir.

Kampanya Koşulları:

Ateş grubu: Etkinlik ve eğlence sektörü - sinema konser müze biletleri

Su grubu: Gıda, Market sektörü - market ve restoran harcamaları

Hava grubu: Ulaşım ve seyahat sektörü - uçak ve otobüs bileti harcamaları

Toprak grubu: Beyaz eşya, teknoloji - beyaz eşya ve teknolojik ürün satışı yapan mağazalardan yapılan harcamalar

•​Kampanyadan 14-15 Ocak 2026 tarihleri arasında "ATESGRUBU", "TOPRAKGRUBU", "SUGRUBU", "HAVAGRUBU" kampanya kodlarını kullanarak Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar yararlanabilecektir.

•​Kampanyadan sadece Yapı Kredi Mobil'i indirip, "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyerek süreci tamamlayan müşteriler yararlanabilecektir. Süreci bu şekilde tamamlamayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır. Daha önce Yapı Kredi Bankasında hesabı veya kredi kartı bulunanlar kampanyadan faydalanamayacaklardır.

•​Yapı Kredi Mobil üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilerin, başvurusu Yapı Kredi tarafından değerlendirildikten sonra onaylanması ve kartının kullanıma açılması durumunda kampanyadan yararlanabilecektir.

•​Kullanıcıların, Yapı Kredi müşteri olma adımında bulunan referans kodu alanına aldıkları kampanya kodunu girmeleri gerekmektedir. Kampanya kodu girilmeden müşteri olan kişiler kampanyadan yararlanamayacaktır.

•​Müşterilerimizin Yapı Kredi Mobil'den referans kodu alanına kampanya kodunu girebilmeleri için iOS işletim sisteminde 4.0.12, Android işletim sisteminde ise 4.0.9 versiyonlarına veya üst sürümlere sahip olmaları gerekmektedir.

•​Müşterilerimizin ait oldukları burç element grubuna ve harcama yaptıkları sektöre göre ödüllendirme yapılacaktır. Örneğin 18 Ağustos tarihinde doğmuş bir müşterimiz Aslan burcu olup Ateş grubu elementine ait olacaktır. Bu durumda eğlence sektörü harcaması yapması gerekmektedir. 3.000 TL ve üzeri harcama gerçekleştirirse 3.000 TL tutarında indirim yeni açtığı kredi kartına yüklenecektir.

•​Harcamaların kampanya tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

•​Kampanyadan Ateş grubunda yer alan müşterilerimiz maksimum 3.000 TL tutarındaki alışverişleri için indirim kazanabilir. 3.000 TL üzeri yapılan alışverişlerinin, 3.000 TL değerindeki tutarından indirim uygulanacaktır.

•​Kampanyadan Hava grubunda yer alan müşterilerimiz maksimum 2.500 TL tutarındaki alışverişleri için indirim kazanabilir. 2.500 TL üzeri yapılan alışverişlerinin, 2.500 TL değerindeki tutarından indirim uygulanacaktır.

•​Kampanyadan Su grubunda yer alan müşterilerimiz maksimum 2.000 TL tutarındaki alışverişleri için indirim kazanabilir. 2.000 TL üzeri yapılan alışverişlerinin, 2.000 TL değerindeki tutarından indirim uygulanacaktır.

•​Kampanyadan Toprak grubunda yer alan müşterilerimiz maksimum 3.500 TL tutarındaki alışverişleri için indirim kazanabilir. 3.500 TL üzeri yapılan alışverişlerinin, 3.500 TL değerindeki tutarından indirim uygulanacaktır.

•​Kampanya sadece Yapı Kredi kredi kartınız ile yapacağınız ilk alışverişte geçerlidir.

•​Kampanyadan 14-15 Ocak 2026 tarihleri arasında yararlanan müşterilerin indirim yüklemeleri 30 Ocak 2026 tarihinde müşterinin alışverişi yaptığı kredi kartına yapılacaktır. Alışverişin iade edilmesi halinde karta yüklenen artı bakiye geri alınacaktır.

•​Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra, kredi kartı onaylanan müşteriler Yapı Kredi Mobil üzerinden Kredi Kartlarım menüsü altındaki (+) butonuna basarak "Dijital Kart Tanımlama" seçeneği ile ya da kart seçimi yaptıktan sonra Daha Fazlası > Dijital Kart İşlemleri adımlarını izleyerek kurye sürecini beklemeden dijital kart oluşturabilir ve kampanyadan yararlanabilir.

•​Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir.

•​Kampanya, bankanın başka indirim ve kampanyaları ile birleştirilemez.

•​Yapı Kredi kampanyada istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

