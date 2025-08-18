AfricAI ortak girişimi Afrika’da yapay zeka gelişimini destekleyecek

Avustralya merkezli Lakeba Group, Nijerya merkezli Next Digital, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli AqlanX ve Türk girişimciler tarafından Boğaziçi Teknopark’ta kurulan, kısa süre önce Amsterdam’da şube açan Agentic Dynamic, Afrika’da yapay zekâ alanında stratejik bir iş birliğine imza attı. Ortak girişim AfricAI, Afrika pazarlarına uygun yapay zekâ çözümleri geliştirmeyi ve bunları yerel altyapılar üzerinden hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Nijerya’dan başlayarak kıta geneline yayılacak

AfricAI’nin ilk uygulamaları Nijerya’da devreye alınacak. Ülkenin mevcut veri merkezleri ve dijital altyapısından yararlanarak sağlık, dijital kimlik, kamu hizmetleri ve kurumsal iş akışlarında yapay zekâ çözümleri geliştirilecek. Ortak girişimin amacı yalnızca teknoloji transferi değil; Afrika’nın kendi yapay zekâ ekosistemini, kendi kaynakları ve uzmanlarıyla inşa etmesine katkı sunmak.

2026 yılına kadar girişimin Gana, Kenya, Güney Afrika ve Ruanda’ya açılması planlanıyor. Bu süreçte kıta genelinde 100’den fazla yapay zekâ uzmanının eğitilmesi, veri işleme kapasitesinin artırılması ve yerel yönetimlerin dijitalleşme çalışmalarına destek verilmesi hedefleniyor.

Dijital egemenlik ve b ölgesel yetkinlik ön planda

AfricAI, Afrika ülkelerinin dijital egemenliklerini güçlendirmeyi merkezine alıyor. Yerel düzenlemelerle uyumlu çözümler geliştirilerek verilerin kıta dışına çıkmadan güvenli biçimde işlenmesi sağlanacak. Ayrıca, farklı Afrika dillerinde hizmet verebilecek çok dilli yapay zekâ sistemleri geliştirilecek.

Girişim, bu çalışmaların kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için bir Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence) kurmayı planlıyor. Merkez; yapay zekâ mühendisliği, siber güvenlik, model geliştirme ve etik kullanımlar üzerine uzman yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Kamu-özel sektör iş birlikleriyle sağlık, finans, eğitim ve kamu yönetimi gibi alanlarda pilot projeler yürütülmesi de öngörülüyor.

Agentic Dynamic Kurucu ortağı ve CTO’su Bülent Eğrilmez iş birliği hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizim önceliğimiz, insan iş akışlarını destekleyen ölçeklenebilir ve alan odaklı otomasyon çözümleri geliştirmek. AfricAI ile bu yaklaşımı Afrika kıtasında, yerel ihtiyaçlara göre uyarlanmış şekilde hayata geçirme fırsatı buluyoruz.”

Şirketler Hakkında

Next Digital: Nijerya merkezli şirket, Afrika ülkelerinde dijital çözümler ve yapay zekâ uygulamaları geliştiriyor.

Lakeba Group: Avustralya merkezli teknoloji stüdyosu, yapay zekâ, siber güvenlik ve dijital altyapı alanlarında faaliyet gösteriyor.

AqlanX: BAE merkezli yapay zekâ şirketi, çok dilli otomasyon ve güvenli dijital dönüşüm çözümleri üretiyor.

Agentic Dynamic: Türk girişimciler tarafından Boğaziçi Teknopark’ta kurulan ve Amsterdam’da şubesi bulunan teknoloji şirketi. Çoklu ajan mimarileri ve RAG (Retrieval-Augmented Generation) tabanlı yapay zekâ çözümleri geliştiriyor.