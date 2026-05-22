Akıllı ev cihazları markası DREO, Türkiye’deki 1. yılında yaz ürünlerini İstanbul'da tanıttı

Kuzey Amerika ve Avrupa’nın hızlı büyüyen akıllı ev cihazları markalarından biri olan DREO, Türkiye pazarındaki 1. yılını yaz sezonuna özel ürün lansmanıyla kutladı. Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye pazarında yer alan ve Türkiye resmi distribütörlüğü Mieko Türkiye tarafından yürütülen marka, İstanbul’da gerçekleştirdiği özel lansmanda, yaz aylarına yönelik yeni nesil serinletme çözümlerini basın mensupları, içerik üreticileri ve sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Akıllı ev teknolojileri alanında geliştirdiği kullanıcı odaklı ürünleriyle dikkat çeken DREO, Türkiye pazarındaki büyümesini yeni ürün gamıyla sürdürmeyi hedefliyor.

DREO; ileri mühendislik, kullanıcı odaklı tasarım ve akıllı teknolojiyi bir araya getiren ürün yaklaşımıyla kule vantilatörler, fanlar, ısıtıcılar, hava temizleyiciler, nem alma cihazları, nemlendiriciler ve mutfak aletleri gibi geniş bir kategoride faaliyet göstermektedir. Bugün marka, başta Kuzey Amerika ve Avrupa olmak üzere binlerce fiziksel mağaza ve önde gelen e-ticaret platformları aracılığıyla milyonlarca eve ulaşmaktadır.

DREO’nun lansmanda öne çıkardığı ürün grupları arasında özellikle yaz sezonuna yönelik geliştirilen yeni nesil serinletme çözümleri dikkat çekti.

Sıcak hava dalgalarına karşı yeni nesil çözüm: DREO Buharlı Serinletici Fan Serisi

Türkiye’de son yıllarda artan ortalama sıcaklıklar ve uzayan yaz dönemleri, yaşam alanlarında serinleme ihtiyacını klasik çözümlerin ötesine taşımaktadır. DREO’nun Türkiye’deki 1. yılı kapsamında öne çıkardığı yeni buharlı serinletici fan serisi, güçlü hava akışını ince su buharı teknolojisiyle birleştirerek sıcak günlerde daha ferah ve konforlu bir kullanım deneyimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Markanın yeni serisi; sessiz çalışma teknolojisi, akıllı ev sistemleriyle uyumluluğu ve minimal tasarım diliyle öne çıkıyor.

Serinin geliştirme sürecini ve teknik kimliğini DREO Avrupa Satış Direktörü Usher Liu şu sözlerle anlattı:

“Buharlı serinletici fan serimizi geliştirirken bizim için en önemli kriter; kullanıcının günlük yaşam akışına müdahale etmeyen ancak hissedilir bir konfor farkı yaratan bir ürün ortaya koymaktı. Geliştirdiğimiz gelişmiş hava akışı sistemi, geniş bir alanda dengeli ve güçlü bir dağılım sağlıyor. İnce su buharı teknolojisi ise ortama ferahlık hissi kazandırırken, kullanıcıların yaz aylarında daha konforlu bir deneyim yaşamasına yardımcı oluyor.

Sessiz çalışma, baştan beri tasarım önceliklerimiz arasında yer aldı. Düşük gürültü seviyesi sayesinde ürün; uyku, çalışma ve dinlenme anlarına rahatlıkla eşlik edebiliyor. Mobil uygulama kontrolü, sesli asistan uyumluluğu ve özelleştirilebilir zamanlama özellikleriyle akıllı ev ekosistemine kolayca entegre oluyor. Üstelik tüm bu özellikleri, çağdaş iç mekânlarla uyumlu kompakt ve minimal bir tasarım diliyle bir araya getiriyoruz. Bu seriyi, özellikle sıcak hava dalgalarının giderek sıklaştığı bölgelerde yaşayan tüketiciler için pratik, akıllı ve modern bir serinletme alternatifi olarak konumlandırıyoruz.”