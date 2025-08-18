Akıllı temizlik çözümleri markası, yaz sonu temizliğinin yeni başrolünü tanıttı

Takvimler yaz aylarının bitmek üzere olduğuna işaret ederken, kışa hazırlık telaşı başlıyor; tatil dönüşü evlerini kum, toz ve kirden arındırmak isteyenler kolları sıvıyor. Amerikan Temizlik Enstitüsü’nün bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 10 kişiden 8’i yılda en az bir kez derinlemesine bahar temizliği yapıyor. Katılımcıların %39’u temizlikte kullandığı ürünlerin etkinliğine daha çok değer atfederken, dörtte üçü en çok zeminlerin temizliğine vakit ayırıyor. 19.000 Pa emiş gücüyle kirleri yerinden söküp alarak bahar temizliğinin başrol oyuncusuna dönüşen elektrikli robot süpürge P50 Pro Ultra ile sahnedeki yerini alan MOVA ise temizlik rutinlerindeki detaylı ve ince iş yükünü üstleniyor.

Yazdan kalan tüm kalıntıları evlerden arındırdıklarını aktaran akıllı temizlik çözümleri markası MOVA Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, şu açıklamada bulundu: “Yaz mevsimi sona ererken, yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu geçiş sadece doğada değil, evlerimizde de hissediliyor. Kışa hazırlık telaşıyla başlayan bu dönemde, derinlemesine temizlik yapmak hem yaşam alanlarını ferahlatıyor hem de enerjiyi tazeliyor. Aynı zamanda zihni ve ruhu sadeleştirerek, yeni bir başlangıç için alan açıyor. Biz de bahar temizliğinin yeni başrol oyuncusu P50 Pro Ultra ile kullanıcıların eforunu en aza indirerek, onlara daha kaliteli ve keyifli zaman kazandırıyoruz.”

“CleanChop ™ f ır ças ı ile t üm kal ıntıları etkili bir şekilde temizliyor”

Toni Xia, P50 Pro Ultra’nın özelliklerini şu şekilde sıraladı: “Birden fazla yüzeyde toz, saç ve diğer küçük ya da büyük döküntüleri toplayan 19.000 Pa’lık emiş gücüne sahip MOVA P50 Pro Ultra, CleanChop™ fırçası ile tüm kalıntıları etkili bir şekilde temizlerken, dökülen saçların birbirine dolanmasını da önlüyor. Esnek temizlik modelini günlük rutinlere dahil eden FlexReach™ teknolojisinin uzatılabilir yan fırçası ve paspası sayesinde köşelerden kenarlara kadar mekanın her noktasına ulaşarak derinlemesine temizliyor. Mobilya ayaklarının etrafında da kolayca hareket ederek kullanıcı müdahalesini neredeyse ortadan kaldırıyor. 3 boyutlu yapısal ışıklarıyla yapay zeka kamerası, engel tanıma özelliğini getiriyor ve evcil hayvan bulunan ya da dağınık evler için öne çıkıyor. Akıllı kir algılama teknolojisi ise gerektiğinde tekrar silme özelliğiyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.”

“P50 Pro Ultra, p üskürtmeli y ıkama sistemi ile paspasları g üçlü bir şekilde temizliyor”

Kullanıcıların temizlik yaparken en çok zorlandığı konulardan biri olan halı hijyenine de farklı bir boyut katan MOVA’nın Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “P50 Pro Ultra, püskürtmeli yıkama sistemi ile paspasları güçlü bir şekilde temizliyor; halıları algıladığında yan fırçasını ve paspasları kaldırarak halıların daima kuru kalmasını sağlıyor. Kuru ve ıslak döküntülerin birbirine karışmasını önlemenin yanı sıra, otomatik paspas çıkarma ve yeniden takma özelliğiyle de her zemine uyum sağlıyor. 32 farklı paspas nem ayarıyla yüzeyleri aşırı nemden korurken, etkili temizlik için hava koşullarına da entegre oluyor. P50 Pro Ultra’nın kapasitesi bunlarla da sınırlı değil. 75°C sıcak suyla paspas yıkama, sıcak hava ile kurutma ve otomatik toz boşaltma özelliklerinin yanı sıra; otomatik bakım istasyonu sayesinde, toz hanesini 75 güne kadar boşaltma ihtiyacı duymuyor. Google Home and Alexa aracılığıyla sesli komutlarla ve mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilirken, kullanıcıların efor harcamadan evini temizlemesini sağlıyor. P50 Pro Ultra ayrıca 3 yıllık garantiyle birlikte geliyor, bu da uzun vadeli güvenilirliği ortaya koyuyor.”