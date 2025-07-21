Akıllı temizlik çözümleri markası, yeni robot süpürgesini tanıttı

Yaz geldi diye, halıları kaldırma derdi artık geride kalıyor. Tasarım odaklı ve yüksek inovasyonla kusursuz deneyimler yaratma misyonuyla kurulan MOVA, estetik tutkuyu mühendislik yetkinliği ve kullanıcı odaklı yenilikle buluşturuyor. Paris, Münih ve Şanghay'daki ekiplerini bir araya getirerek, günlük yaşamı iyileştiren akıllı ürünler sunmaya devam ediyor.

Akıllı temizlik çözümleri markası, yeni robot süpürgesi P50 Pro Ultra ile etkili, fonksiyonel ve sorunsuz temizlik rutini hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. MOVA P50 Pro Ultra, 19.000 Pa'lık emiş gücüyle birden fazla yüzeyde toz, saç ve döküntüleri zahmetsizce topluyor. Böylece özellikle kullanıcıların temizlikte en çok zorlandığı halı hijyenine yepyeni ve etkili bir boyut kazandırıyor.

“SICAK YAZ GÜNLERİNDE TEMİZLİĞE HARCANAN EFORU EN AZA İNDİRİYORUZ”

Yeni elektrikli robot süpürgeleri P50 Pro Ultra ile kullanıcıların temizlik süreçlerindeki tüm detaylı ve ince iş yükünü üstlendiklerini belirten MOVA Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, ürünlerine dair “Yaz sıcaklarında, ev temizliği çoğu zaman bunaltıcı bir rutin haline gelebiliyor. Öte yandan halihazırdaki teknolojinin bile yetersiz kaldığı, kullanıcıların temizliğe vakit ve emek ayırması gereken detaylar da cabası. Tam da bu noktada devreye girerek geliştirdiğimiz yeni robot süpürgeyle sıcak yaz günlerinde temizliğin çıtasını daha da yükseğe taşıyoruz. P50 Pro Ultra ile kullanıcı eforunu en aza indirerek, onlara bu yaz daha serin, kaliteli ve keyifli zaman kazandırıyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Yeni nesil elektrikli robot süpürgemiz P50 Pro Ultra, püskürtmeli yıkama sistemi ile paspasları güçlü bir şekilde temizliyor. Halıları algıladığında CleanLift sistemi ile yan fırçasını ve paspasları kaldırarak halıların daima kuru kalmasını sağlıyor. Kuru ve ıslak döküntülerin birbirine karışmasını önlüyor, otomatik paspas çıkarma ve yeniden takma özelliğiyle de her zemine uyum sağlıyor. Zemindeki kir seviyesini algılayarak temizleme yöntemini ayarlıyor. Yan fırça, ana fırça ve paspas kaldırma özellikleriyle robot süpürge, halılardan zeminlere geçerken döküntüleri ve kırıntıların yüzeye bulaşmasını önlüyor. Temizlik yöntemini de farklı halı türlerine göre ayarlıyor.”

“SADECE ZEMİNLERİ DEĞİL, KENDİNİ DE TEMİZLİYOR”

MOVA Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, “Süpürgemiz CleanChop™ fırçası ile tüm kalıntıları etkili bir şekilde temizlerken, dökülen saçların birbirine dolanmasını da önlüyor. Esnek temizlik modelini günlük rutinlere dahil eden FlexReach™ teknolojisinin uzatılabilir yan fırçası ve paspası sayesinde köşelerden kenarlara kadar mekanın her noktasına ulaşarak derinlemesine temizliyor. Mobilya ayaklarının etrafında da kolayca hareket ederek kullanıcı müdahalesini neredeyse ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Yeni elektrik robot süpürgemiz MOVA P50 Pro Ultra, yalnızca yüzeyleri değil kendini de temizliyor. Paspas pedlerini otomatik olarak 75 derecelik suyla yıkıyor ve 45 derecelik sıcak havayla kurutuyor. Merkezi filtre kullanılmış suyu boşaltırken, uzun süreli kullanımdan sonra bile su lekeleri ve kötü kokular azalıyor. Süpürge, zemindeki kir seviyesini algılayarak temizleme yöntemini ayarlıyor. 32 farklı paspas nem ayarıyla yüzeyleri aşırı nemden korurken, etkili temizlik için hava koşullarına da entegre oluyor. 3 yıllık garantiye sahip olan P50 Pro Ultra, bununla da sınırlı kalmıyor. Toz hanesini 75 güne kadar boşaltma ihtiyacı duymuyor. 3D yapısal ışıklı yapay zeka kamerası ile evcil hayvanlı veya çok eşyalı evler için öne çıkıyor. Sesli komutlarla ve mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilirken, kullanıcıların efor harcamadan evini temizlemesini sağlıyor.”