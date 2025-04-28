Akıllı temizlik çözümleri MOVA, Anneler Günü kampanyasını duyurdu

Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:56

Güncelleme: 28.04.2025 - 17:56

Teknoloji çağının getirdiği pratik çözümlerden biri olan elektrikli robot süpürgeler, bu yıl Anneler Günü’nü daha da özel kılıyor. Annelerin evdeki iş yükünü hafifletmek ve onlara zaman kazandırmak için cazip bir seçenek olarak öne çıkan bu robot süpürgeler, özellikle yoğun tempoya sahip annelerin hayatını kolaylaştırıyor. Akıllı teknolojilerle annelerine hem zaman ve enerji hem de temizlik ve hijyen armağan etmek isteyenler için harekete geçen MOVA, Anneler Günü’nde tüm elektrikli robot süpürgelerinde geçerli %15 ila %23,5 arasında indirim kampanyası duyurdu.

“Annelere en kıymetli hazine olan 'zamanı' armağan ediyoruz”

Akıllı temizlik çözümleri markası MOVA’nın Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, kampanyaya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte, hayatımızın en değerli varlıkları olan annelerimize minnetimizi sunmanın en güzel zamanı geldi. MOVA olarak, tüm annelere sonsuz sevgi ve özverilerine layık bir hediye sunmak istedik. Bu özel günde, onlara sadece bir ürün değil, en kıymetli hazine olan 'zamanı' armağan etmek için elektrikli robot süpürgelerimizde özel bir indirim kampanyası başlattık.”

“Temizlik yük olmaktan çıkarak zahmetsiz ve kusursuz bir deneyime dönüşüyor”

Bu kampanya ile annelerin ev işlerine ayırdıkları değerli zaman ve emekten tasarruf etmelerini hedeflediklerini söyleyen Toni Xia, “E30 Ultra, S10 Plus ve S10 gibi elektrikli robot süpürgelerimiz, annelerin daha çok dinlenmelerine, sevdikleriyle vakit geçirmelerine ve kendi ilgi alanlarına odaklanmalarına olanak tanıyor. Onların mutluluğu ve rahatlığı bizim için en büyük öncelik. Bu Anneler Günü'nde MOVA ile annelerinize huzurlu ve tertemiz bir yuva armağan edebilirsiniz” diyerek ürünlerinin öne çıkan özellikliklerini de paylaştı.

Buna göre MOVA’nın elektrikli robot süpürgeleri, evin her bir köşesini tarayarak dijital haritasını çıkarıyor. Bu sayede, en verimli temizlik rotasını otomatik olarak planlıyor. Yüksek teknolojili emiş sistemleriyle halıların derinliklerine işlenmiş en inatçı toz tanelerinden parkelere yapışmış kırıntılara kadar her türlü kiri zahmetsizce yutuyor. Ulaşılması zor köşe ve kenarlar bile bu akıllı cihazların özenli dokunuşuyla temizlenebiliyor. Geniş kapasiteli toz haznesi ve uzun ömürlü bataryaları da kesintisiz bir temizlik deneyimi sunarak annelerin zaman ve enerjiden tasarruf etmelerini sağlıyor.