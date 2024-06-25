Aktek Bilişim, SAP Türkiye ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:19

Güncelleme: 25.06.2024 - 16:19

2007 yılından beri hem Akkök Holding hem de farklı sektörlerdeki şirketlere bilgi teknoloji ürünleri konusunda destek olan Aktek Bilişim, global iş ortaklarına SAP’yi de dahil etti. Bu iş birliği ile Aktek Bilişim, SAP’nin gümüş iş ortağı olarak kimya ve enerji sektöründeki şirketler öncelikli olmak üzere teknoloji danışmanlığı hizmetleri sunacak. Aktek Bilişim ve SAP Türkiye arasındaki servis iş ortaklığı anlaşması Aktek Bilişim Genel Müdürü Fethi Baytan, Akkök Holding CFO'su Veysi Küçük, Aktek Bilişim Satış ve Pazarlama Direktörü Semra Baydar, SAP EMEA İş Ortaklarından Sorumlu Başkan Rafael Brugnini, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Elif Ertan'ın katılımlarıyla 12 Haziran 2024’te SAP Sapphire Barcelona etkinliğinde imzalandı.

Fethi Baytan, imza töreninde yaptığı konuşmasında “Paydaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin teknolojik ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılayacak entegre çözümler sunmak, Aktek Bilişim’in öncelikleri arasındadır. Hizmet portföyümüze SAP iş çözümlerinin de eklenmesiyle, uçtan uca sağladığımız hizmetlerimiz daha da genişledi. Bu genişleme, şirketimizin sürekli değişen teknoloji ortamında, iş hedeflerine en verimli ve etkili şekilde ulaşma misyonuyla da örtüşüyor." şeklinde ifade etti.

SAP Türkiye Gebel Müdürü Uğur Candan da görüşlerini şöyle ifade etti:

“SAP Türkiye olarak 20 yılı aşkın süredir güçlü ekosistemimizle birlikte ülkemizin sürdürülebilir gelişimine ve dijitalleşmesine katkıda bulunuyoruz. Türkiye’deki kurum ve markaların dünya çapında imza attıkları başarılara ortak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte iş ortaklarımızın katkısı çok değerli. Türk sanayisine yön veren ve 70 yılı aşkın birikimiyle ülkemizde kimya, enerji, kompozit ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding’in uzun yıllara dayanan bu deneyimini, bilgi teknolojileri alanında iş dünyasına sunan Aktek Bilişim’in başarılarını ve kurumlara sunduğu yenilikçi çözümleri yakından takip ediyorduk. Aktek Bilişim ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sayesinde, kurumların dijital dönüşümlerine sunduğumuz katkıları yeni bir boyuta taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

2024 hedefleri arasında yurt dışında projeler gerçekleştirmek, müşterilerine bilgi teknolojileri alanında değer katmak, deneyimlerini paylaşmak, birlikte çalışarak yenilikçi ve rekabetçi ürünleri müşterilerine kazandırmak ve böylece hem şirketlerin hem de ulusal ekonominin büyümesine sürdürülebilir teknoloji ile katkı sağlamak bulunan Aktek Bilişim, yaklaşık 150 çalışanı ile ileri veri analitiği ve iş zekâsı, veri tabanı yönetimi, bilişim altyapısı, siber güvenlik, yazılım, uygulama geliştirme, robotik süreç otomasyonu ve SAP kurumsal bilgi sistemleri de dahil olmak üzere kapsamlı hizmetler sunuyor. Bunun yanında bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, Ar-Ge konusundaki uzmanlığını kullanarak paydaşlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin gelişen ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürecek.