Algoritmalar çağında ortak gerçeklik yeniden tartışmaya açılıyor

Melis Eryiğit Samir’in kurucusu ve küratörü olduğu Technoference, “Dijital Filtre” temalı ilk kapalı oturumunu 15 Haziran Pazartesi günü Komünite @ Terminal Kadıköy ev sahipliğinde düzenleyecek. Davet ve referansla belirlenen 75 kişilik kapalı katılım yapısıyla gerçekleştirilecek etkinlik; yatırımcıları, üst düzey yöneticileri, kurucuları, akademisyenleri, eğitim liderlerini, psikologları, kültür ve iletişim profesyonellerini bir araya getirecek. Teknolojinin insan üzerindeki etkilerini disiplinlerarası bir bakışla ele alan ve teknososyal fayda üretmeyi hedefleyen buluşmada, algoritmaların ortak gerçekliği, dikkat süreçlerini ve karar verme biçimlerini nasıl etkilediği insan davranışı ekseninde tartışılacak.

Melis Eryiğit Samir, etkinliğin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı: “Aynı bilgiye erişmek artık aynı gerçekliği paylaşmak anlamına gelmiyor. Aramıza çoğu zaman fark etmediğimiz bir katman olarak algoritmalar giriyor. Bu katman neyi göreceğimizi, neye dikkat edeceğimizi, nasıl öğreneceğimizi ve hangi kararları daha kolay vereceğimizi etkiliyor. Bu yüzden mesele yalnızca teknoloji değil; dikkat, algı, öğrenme alışkanlıkları ve çocukların hangi dünyayı ‘normal’ kabul ederek büyüdüğü meselesi.”

Görünmeyen sistemler masaya yatırılacak

Programın ilk paneli gündelik hayatı çevreleyen ancak çoğu zaman görünmeyen sistemlere odaklanacak. Yapay zeka uygulamalarının arkasında veri merkezleri, bulut altyapıları, enerji tüketimi, insan kaynağı ve küresel rekabet bulunuyor. Bu dönüşüm, teknolojik olduğu kadar ekonomik, toplumsal ve stratejik sonuçlar da üretiyor.

İlk oturumda DT Cloud Genel Müdürü Serdar Yokuş, TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak ile Soft Commitment Kurucusu ve yazar Erman Taylan yer alacak. Panelin merkezinde, Türkiye’nin teknolojiyi tüketen bir ülke mi olacağı yoksa onu şekillendiren ülkeler arasında yer alıp alamayacağı sorusu bulunacak.

İnsan zihninin filtreleri tartışılacak

İkinci panel, teknolojinin insan ölçeğindeki etkilerine odaklanacak. Aileler, eğitim modelleri, dikkat süreçleri, çocuklar ve gençlerde gerçeklik algısı ile ekranlar üzerinden kurulan dijital deneyimler bu bölümün ana başlıkları arasında yer alacak.

“Filtre: Öz Göz, Doğru Soru ve Gerçeklik” başlıklı oturumda Psikolog Cihan Çelik, eğitimci-yazar ve yaratıcı drama lideri Müjdat Ataman ile Gamester Kids ve Tiny Minies Kurucu Ortağı Onur Karcı konuşmacı olacak. Panel, “Eğer aynı veriye bakıp farklı dünyalar görüyorsak, kararlarımızı gerçekten kim veriyor?” sorusu etrafında ilerleyecek.

Melis Eryiğit Samir, bu durumu şöyle açıklıyor: “90’larda World Wide Web yaygınlaşırken herkesin aynı bilgiye ulaşacağı düşünülüyordu. Bugün ise aynı veriyle karşılaşılsa bile aynı dünyanın görülmemesinin nedeni, araya algoritmaların girmesi.

Reuters Institute’un 2025 Dijital Haber Raporu’na göre haber sitelerine ulaşan trafiğin yüzde 65’i, 35 yaş altında ise yüzde 73’ü doğrudan değil; sosyal medya ve arama gibi algoritmik kapılardan geçiyor. Katılımcıların yüzde 58’i çevrim içinde neyin gerçek neyin sahte olduğunu ayırt edemediğini söylüyor. Türkiye’de 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı haftada ortalama 41 saat 37 dakikasını çevrim içi geçiriyor. Her on kişiden yedisi gündelik akışını algoritmik bir filtreden alıyor. Bu tablo, konunun yalnızca teknolojiyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Akışın en üste taşıdığı içerik düşünme biçimini de şekillendiriyor. Dışarıda dolaşan bilgi zamanla zihnin iç sesine dönüşüyor.”

Konuşulan kavramlar atölyeyle pratiğe taşınacak

Günün üçüncü bölümünde Claude İstanbul topluluğu adına Anthropic’in Türkiye Claude Ambassador’ları Said Sürücü ve Onat Vural, Beta Space Studio’nun atölye ortaklığında katılımcılarla canlı bir “Life Management Agent” tasarım atölyesi yürütecek. Atölye, gün boyunca konuşulan dikkat, filtre, karar verme ve doğru soru sorma kavramlarını teoriden pratiğe taşımayı amaçlayacak.

Etkinlik, kişinin kendi bakış filtresini fark etmesini anlatan “öz göz” fikriyle kapanacak. Katılımcılar, gün sonunda yalnızca bir tartışmanın parçası olmakla kalmayacak; kendi algı, dikkat ve karar süreçlerine yeniden bakabilecekleri bir deneyimle salondan ayrılacak.

Kavramlar gündelik hayata taşınacak

Technoference kapsamında hazırlanan “öz göz seti”, etkinlikte konuşulan dikkat, filtre ve gerçeklik kavramlarını salondan gündelik hayata taşımayı amaçlıyor. Sette Bilge Karga’nın sirkadyen ritim gözlüğü, The Kitap Yayınevi’nin iki kitaplık seçkisi, Mahizer Atelier’in kişiye özel üretimi, Inc. Türkiye’nin son sayısı ve özel indirimli abonelik kuponu, Tiny Minies’in katkısı ve Dr. Ayşegül Girgin’in estetik ve öz bakım deneyimi yer alıyor.

Bu yaklaşım, Technoference’ın konuşmayı uygulamayla birleştiren yapısını güçlendiriyor. Etkinlik, katılımcıların salonda tartışılan kavramları kendi gündelik yaşamlarında yeniden düşünmesine alan açıyor.

Altı bölümlük yolculuğun ilk durağı

“Dijital Filtre”, Technoference’ın altı bölümlük yolculuğunun ilk durağı olacak. Seri; dikkat, algı, değer, yapı, benlik ve aktarım başlıkları üzerinden insanın bilgi, gerçeklik ve teknolojiyle kurduğu ilişkiyi farklı yaşam evreleri boyunca ele alacak.

Serinin ilk bölümü S01 Dikkat – Dijital Filtre başlığıyla 15 Haziran 2026’da düzenlenecek. Yolculuk, 2026’nın üçüncü çeyreğinde S02 Algı – Bilgi Filtresi, 2026’nın dördüncü çeyreğinde S03 Değer – Para Filtresi, 2027’nin ilk çeyreğinde S04 Yapı – Liderlik Filtresi, 2027’nin ikinci çeyreğinde S05 Benlik – Kimlik Filtresi ve 2027’nin üçüncü çeyreğinde S06 Aktarım – Kuşak Filtresi ile devam edecek.

Disiplinler arası katkıyla büyüyen bir girişim

Technoference, herhangi bir kurumsal sponsor ya da ticari organizasyonun ürünü olarak değil, farklı disiplinlerden uzmanların ortak katkısıyla şekillenen bağımsız bir girişim olarak hayata geçirilecek.

Melis Eryiğit Samir, Technoference’ın bağımsız yapısına ilişkin şunları söyledi: “Technoference bir sorunun peşine düşmek için kuruldu. Teknolojiyi merkeze alıyor gibi görünse de asıl odağı insan. Bu bir ebeveyn etkinliği değil, bir veri etkinliği de değil; insanın teknolojiyle kurduğu ilişkiyi anlamaya çalışan bir insan etkinliği. Markaları anlamak için insan davranışlarını, insan davranışlarını anlamak için psikolojiyi, psikolojiyi anlamak için çevreyi, çevreyi anlamak için de teknolojiyi anlamak gerekiyor. Bu nedenle Technoference, farklı alanlardan gelen katkılarla büyüyen, toplumsal fayda odağında bağımsız bir düşünce ve uygulama zemini.”

Technoference’ın disiplinlerarası yapısı, sahne arkasındaki katkı ağına da yansıyor. Etkinliğin tasarımı Piartem, prodüksiyon kurgusu Etix, baskı işleri Duhan Ofset tarafından üstleniliyor. Fotoğraf ve video işleri Gamzeli Bebekler tarafından üretiliyor. Dijital deneyim katmanına Utilify ve TriO Blockchain Labs, sosyal medya akışına Creasoup katkıda bulunuyor. Basın bülteni dağıtımı ise B2Press tarafından yürütülüyor.