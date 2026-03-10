Altan Gencebay’dan yeni marka: Luminus

İş insanı Altan Gencebay’ın kurucusu olduğu Berona Tekstil ve Kozmetik çatısı altında oluşturulan Luminus markası tanıtıldı. Kendisini yaşam markası olarak tanımlayan Luminus; Baby, Home, Apparel, Care ve Beach & Spa kategorilerinde geliştirdiği ürün gamıyla bebeklerden yetişkinlere uzanıyor ve premium segmentte konumlanıyor.

Berona Tekstil ve Kozmetik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Altan Gencebay, “Luminus’u uzun bir hazırlık sürecinin ardından güçlü bir kalite standardı ve net bir global vizyonla hayata geçirdik. Luminus’u yalnızca bir tekstil markası değil, bütünsel bir yaşam markası olarak tasarladık” açıklamasını yaptı.

YEREL ÜRETİM, GLOBAL STANDART

Luminus’un koleksiyonlarında doğal muslin, pamuk ve keten kumaşlar kullanılıyor. Ürünlerin önemli bir bölümü Denizli’de el dokumaları kullanılıyor. Pastel tonların hakim olduğu tasarım dili, zamansız ve sade bir estetik anlayışla şekilleniyor.

“Luminus benim için ışığın tasarıma dönüşmüş halidir” diyen Luminus Yaratıcı Direktörü Berna Gencebay, “Her koleksiyon, dokunduğu ruha zarafet taşımalı. Her ruh, ışığıyla gelir ve parlar. Tasarımlarım parlamak için doğan herkes içindir” dedi. Tüm ürünlerin, global satış ve kalite standardizasyonuna uygun olarak üretildiğini söyleyen Berna Gencebay, “Sürdürülebilir kalite yaklaşımını, hammadde seçiminden üretim süreçlerine kadar bütün aşamalarda gözetiyoruz” dedi.

SINIRLARIN ÖTESİNDE BÜYÜME PLANI

Luminus koleksiyonları www.luminus.com.tr adresi üzerinden satışa sunulurken, markanın Instagram mağazası ve Trendyol platformunda da ürünler yer alıyor. Altan Gencebay, Luminus’un öncelikli hedefinin uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bir Türk yaşam markası oluşturmak olduğunu belirterek, global büyüme planlarının aşamalı olarak devreye alınacağını ifade etti.