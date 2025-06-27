Ankara’da bilişim rüzgarları esti, TEDÜ öğrencileri yine zirveye yerleşti

Bir öğretim yılı daha geride kalırken, inovasyonun kalbi olan bilişim sektörüne hazırlanan öğrenci ve akademisyenler, sezon boyunca sergiledikleri yoğun emeğin karşılığını bir kez daha ödüller toplayarak aldı. 23 Haziran’da Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından dördüncü kez düzenlenen “Genç Beyinler Yeni Fikirler – Ankara Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri” yarışmasının sonuçları açıklandı. 14 üniversiteden 136 proje grubunun katıldığı yarışmada, TED Üniversitesi’nin (TEDÜ) Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümü, yenilikçi projeleriyle öne çıkarak tüm kategorilerde birincilik ödülünü kazandı.

“Bizi gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ederiz”

Bu sonucun kurumlarının bilişim alanındaki güçlü akademik altyapısını ve öğrencilerinin yaratıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen TEDÜ Rektörü İhsan Sabuncuoğlu, şu açıklamada bulundu: “Bu başarı, sadece teorik bilginin değil, aynı zamanda pratik uygulama yetkinliğinin ve yenilikçi düşüncenin birleşimiyle mümkün oluyor. Öğrencilerimizin, karmaşık problemlere getirdiği özgün çözümler ve sergiledikleri üst düzey performans, bilişim sektörünün geleceğine yön verecek potansiyeli açıkça gözler önüne seriyor. Bu gurur verici tablo, eğitim kalitemizin ve öğrencilerimize sunduğumuz imkanların somut bir kanıtıdır. Gelecek eğitim-öğretim döneminde de hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimizle birlikte yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”





Prof. Sabuncuoğlu, yakın zamanda Çin’de Huawei tarafından düzenlenen yarışmayı hatırlatarak, burada elde edilen dünya ikinciliğinin, TEDÜ’nün son yıllardaki dijital dönüşüm, veri analitiği ve yapay zeka gibi alanlardaki sistematik çalışmalarının doğal bir sonucu olduğunu ve bu gelişmelerin artarak devam edeceğine vurgu yaptı.

Yarışmada inovasyon rüzgarları esti

Türkiye Bilişim Derneği'nin prestijli “Genç Beyinler Yeni Fikirler – Ankara Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri” yarışmasında, inovasyon rüzgarları esti. “Eğitim, Eğlence ve Oyun” kategorisinde “Tangram ile Motor Öğrenme ve Derinlik Algısı” projesiyle TEDÜ öğrencisi Sarp Arslan ve danışmanı Prof. Dr. Gökçe Nur Yılmaz birincilik ödülünü kucakladı. “Endüstri, Tarım ve Diğer Bilişim Uygulamaları” kategorisinde ise Dr. Ali Berkol önderliğindeki TEDÜ Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ece Nur Altınsoy, Yusuf Asım Arslan, Dilara Türkalp, Mert Efe Ünver'in “Memorie Vision: Akıllı Gözlük Tabanlı Yapay Zeka Destekli Hafıza Asistanı” projesi zirveye yerleşti. Ayrıca, “Toplum, Sağlık, Güvenlik ve Akademik” alanında, Öğr. Üyesi Dr. Emin Kuğu eşliğinde "XAI Healthcare Bot" projesini geliştiren Hilal Yurtoğlu, Doğukan Yetgin, Ruşen Deniz Kaplan ve Zeynep Bölükbaşı da birincilik ödülünün sahibi oldu.



