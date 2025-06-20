Apsiyon Yönetici Sohbetleri, Ankara’da yöneticilerle buluştu

Apsiyon, 2025 yılının ikinci “Yönetici Sohbetleri” etkinliğini Adana’dan sonra bu kez Ankara’da gerçekleştirdi. Tesis ve gayrimenkul yönetimi alanının önde gelen profesyonelleri, Apsiyon ekibi ve sektör paydaşları bir araya gelerek yönetimin geleceğine dair kritik konuları masaya yatırdı.





SİTE YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİ VE DİJİTALLEŞME

Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO’su Kudret Türk konuşmasında özellikle yapay zekâ teknolojisine ve bu teknolojiyi kullanarak geliştirdikleri çözümlere bir pencere açtı. Site yönetimlerine ve site sakinlerine tüm dillerde, 7/24 kesintisiz hizmet veren yapay zekâ asistanları ADA ve ASYA’nın insan hatalarından kaynaklanan sorunları minimize ettiğini vurguladı.

APSİYON'DA DOĞAL DİLLE VERİ ANALİZİ

Ankara’da gerçekleşen Apsiyon Yönetici Sohbetleri’nde, doğal dilde veri analitiği yapılmasına imkân veren Apsiyon Veri Stüdyosu’nun lansmanı da yapıldı. Yöneticilerin tüm verilere en hızlı şekilde erişimini sağlayan ve böylelikle zaman tasarrufu da sağlayan “Apsiyon Veri Stüdyosu” ile yöneticilerin daha üretken, yaratıcı ve yönetimlerin ise daha verimli hale gelmesi hedefleniyor. Bu yeni nesil analiz aracı sayesinde yöneticiler ihtiyaç duydukları bilgilere saniyeler içinde ulaşabiliyor ve anlık raporlar üretebiliyor. Bu da yöneticilerin, özellikle karar alma süreçlerinde veriye dayalı okumalar yaparak kararlar alabilmelerini sağlıyor.





YÖNETİCİ SOHBETLERİNE YOĞUN KATILIM

Site yöneticilerinin ve profesyonel yönetim firmalarının yoğun ilgi ve katılım gösterdiği etkinliğe; Apsiyon Kurucu Ortağı ve CPO’su Erkan Doğan, Apsiyon Satış ve Pazarlama Direktörü Ersin Kazanç, Apsiyon Akademi Direktörü Ozan Özen, Kat Mülkiyeti Hukuku Uzmanı Avukat Armağan Dergin, SMMM ve Bağımsız Denetçi Ekrem Dost, Apsiyon Akademi Müdürü Burak Ergi Gözel ve Apsiyon Sigorta Genel Müdürü Aşkın Çiftçi de katılım sağladı.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş de etkinlikteydi. Tanrıvermiş; "Tesis ve Gayrimenkul Yönetiminde Kurumsallaşma, Mesleki Gelişme ve Türkiye’de Durum Analizi" başlıklı konuşmasında yeni kanun taslağıyla ilgili önemli değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Voltrun Enerji Satış ve Operasyon Direktörü Osman Baran ise; Türkiye’de elektrikli araç pazarının güncel durumu, pazar öngörüleri ve site ortak alanlarında ekonomik, yenilikçi şarj çözümleri hakkında bilgiler verdi. Ortak Alan Sigortası, Konut Sigortası, Zorunlu Deprem Sigortası ile Apsiyon Akademi’nin e-devlet kayıtlı yönetici eğitimi programı ve mesleki yeterlilik gibi başlıkları, etkinliğin diğer gündemlerini oluşturdu.





APSİYON YÖNETİCİ SOHBETLERİ YENİ ROTASI ŞİMDİDEN BELLİ

Yaz aylarında İstanbul’da yapılması planlanan, daha küçük çaptaki Yönetici Sohbetleri’nin dışında, sonbaharda yeniden Türkiye'ye açılacak olan Apsiyon Ekibi’nin rotası Ege olacak. Ekim ayında düzenlenmesi planlanan etkinliğin yeri, Apsiyon kullanıcılarından gelen yoğun talep üzerine belirlendi. Apsiyon Yönetici Sohbetleri’nin bir sonraki durağı İzmir olacak.

Apsiyon Hakkında

Türkiye'nin en yaygın kullanılan bulut tabanlı site yönetim platformu Apsiyon; site, apartman, rezidans, iş merkezi ve AVM gibi toplu yaşam alanlarında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm süreçler için kapsamlı çözümler sunar. 2012 yılından bu yana Türkiye’de ve dünyada yaşam alanlarının yöneticilerine ve sakinlerine hizmet verir. Bugün; 22 binin üzerinde site ve 1.5 milyonu aşkın konut ile 3.5 milyonun üzerinde kişi Apsiyon kullanıyor. Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Apsiyon’un, bir Merkez Ofis, iki Ar-Ge Merkezi ve 6 bölge ofisinde, çoğunluğu Ar-Ge çalışanlarından oluşan 161 kişilik ekibi bulunuyor.