Araç kiralama şirketinden ikinci kez sukuk ihracı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:45

Güncelleme: 19.12.2023 - 17:45

Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 yıl vadeli 2,5 milyar dolarlık ihracıyla yeniden gündeme gelen sukuk (kira sertifikası), finansman ihtiyaçlarında özel sektör tarafından da tercih ediliyor. İslam hukukuna uygun bir ticari işleme katılarak gelirden pay almayı sağlayan sukuk ihracını son dönemde gerçekleştiren şirketlerden biri de AVEC Rent a Car markasıyla hizmet veren Replease Turizm Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. oldu. Şirket, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve %100 bağlı ortaklığı Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla 1,5 ay arayla ikinci sukuk ihracını gerçekleştirdi.

İlk sukuk ihracı 18 Ekim 2023’e tarihlenen Replease, 7 Aralık 2023 tarihinde talep toplamasını tamamladığı 180 gün vadeli ikinci sukuk ihracında da 50 milyon TL gibi başarılı bir rakama ulaştı. Aynı kurumlar aracılığıyla yapılan 169 gün vadeli ilk sukuk ihracında da 50 milyon TL toplanmıştı.

“TALEP YİNE YOĞUNDU”

Bu işlemle ikinci büyük adımlarını attıklarına dikkat çeken Replease Finans Direktörü Mehmet Toker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “AVEC Rent a Car markasıyla sunduğumuz araç kiralama hizmetleri sektöründeki hakim konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. İlk sukuk ihracından aldığımız güçlü destek ve karşılaştığımız yoğun ilgi, ikinci sukuk ihracında da kendini gösterdi. Emeklilik şirketleri ve çeşitli portföy yönetim şirketlerinden gelen yüksek talepler, yatırımcılarımızın Replease'e olan güvenini bir kez daha teyit etti” dedi.

Sukuk enstrümanının büyüme stratejilerine önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğini vurgulayan Mehmet Toker, “2016’da kurulan ve Paşalı Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Avec Rent a Car olarak; müşteri odaklılığımız, kaliteli hizmet anlayışımız, geniş araç filomuz, uygun fiyatlarımız ve sukuk ihracı gibi yenilikçi finansman uygulamalarımızla, Türkiye'nin lider araç kiralama şirketlerinden biriyiz. Hizmetlerimizi daha da geliştirmek ve pazardaki hakim konumumuzu sürdürmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Yatırımcılara gösterdikleri ilgi ve güven için teşekkür eden Replease Finans Direktörü Mehmet Toker, “Paşalı Grubu'nun Avek Otomotiv'den sonra otomotivdeki ikinci yatırımı olan Avec Rent a Car’ın başarılı geleceğine onlarla birlikte yürümekten büyük memnuniyet duyuyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.



