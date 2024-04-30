Avrupa Yatırım Holding, girişim sermayesi fonu kuruyor

Potansiyeli devam eden ileri aşamadaki teknoloji girişimlerine avantajlı pay fiyatlarıyla ortak olma fırsatı sunacak yeni fonun Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusu yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 22:09
Avrupa Yatırım Holding, girişim sermayesi fonu kuruyor
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Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan bilgilendirmeye göre,  Avrupa Yatırım Holding’in fon yönetimi alanındaki iştiraki Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, büyüme potansiyeli yüksek, yazılım, enerji ve biyokimya alanında erken aşama girişimlere yatırım yapan bağımsız girişim sermayesi yönetim şirketlerle iş birliği yaparak yepyeni bir girişim sermayesi yatırım fonunu (GSYF) hayata geçiriyor. Potansiyeli devam eden ileri aşamadaki teknoloji girişimlerine avantajlı pay fiyatlarıyla ortak olma fırsatı sunacak yeni fonun Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusu yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine derinlik getirmesinin hedeflendiği belirtildi. Yeni fonuyla girişimlerin mevcut hissedarlarından pay alımı yapılırken, şirketlere de yeni fon akışı sağlayarak büyümelerine destek olunacak. Türkiye girişim ekosisteminin desteklenmesine katkı sağlayacak olan fon, ayrıca yatırımcılarına hızlı geri dönüş ve yüksek getiri potansiyeli sunacak.

Avrupa Yatırım Holding bu fonla bir yandan alternatif kazanç arayan yatırımcılar için getiri sağlanırken diğer taraftan girişimlerle yoluna daha sağlıklı bir şekilde devam etmeyi hedefliyor. Ortaklık yapısının sadeleşmesine katkı sağlayan fon, yurt dışından yatırım almayı hedefleyen girişimlerin önündeki engelleri de kaldıracak.


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