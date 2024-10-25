Avrupa’nın lider kripto borsası WhiteBIT’in Türkiye operasyonlarına Emre Yetişkin liderlik edecek

Yayınlanma: 25.10.2024 - 13:38

Güncelleme: 25.10.2024 - 13:38

Kripto regülasyonunun netleşmesiyle Türkiye pazarında faaliyet gösteren küresel kripto para borsaları da ülkemizdeki yapılanmalarını tamamlamaya başladı. Bu kapsamda son haber, 2022’den bu yana Türkiye’deki kripto para yatırımcılarına hizmet veren Ukrayna merkezli, Avrupa’nın lider kripto para borsası WhiteBIT’ten geldi. WhiteBIT, Türkiye operasyonlarının liderliği için Emre Yetişkin’i Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadığını duyurdu.

FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİNDE DERİN BİLGİ BİRİKİMİ

Yapılan açıklamada, finansal teknolojiler ve blokzinciri teknolojisi alanlarında derin bir bilgi birimi ve deneyime sahip Emre Yetişkin’in, WhiteBIT Türkiye’nin büyümesine ve gelişimine öncülük edeceği belirtildi.

WhiteBIT Türkiye’deki görevi öncesinde stratejik iş geliştirme, güvenlik standartları, regülasyon uyumu ve bankacılık entegrasyonları gibi kritik alanlarda başarılı projelere imza atan, Türkiye’deki yapılanmasına 2022 itibarıyla başlayan WhiteBIT’in Türkiye’deki bankalarla entegrasyon süreçlerini yöneten ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslama süreçlerine liderlik eden Emre Yetişkin’in, WhiteBIT’in Türkiye’deki operasyonlarını daha da ileriye taşımak için stratejik liderlik rolü üstleneceği vurgulandı.

Atamaya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, “İki yıldır Türkiye kripto para ekosistemiyle doğrudan temas halinde olan, kullanıcı tabanını kazanan, Trabzonspor’la resmi kripto partnerliği kurmak gibi önemli stratejik anlaşmalara imza atan WhiteBIT Türkiye, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından toplanan ön başvuruya katılan ilk borsalardan biri oldu. Titiz ve şeffaf bir başvuru sürecinin ardından, SPK’nın lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısı olmaya aday, faal borsaları listelediği Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yerini alan WhiteBIT Türkiye’nin, yerel finansal ekosistemle uyumunu sağlamak ve kullanıcılarına en güvenilir hizmetleri sunmak amacıyla yürüteceği çalışmalara liderlik edeceğim için heyecanlıyım” dedi.

Emre Yetişkin'in fintek, blokzinciri alanlarındaki deneyiminin yanı sıra iş geliştirme, regülasyon uyumu ve bankacılık entegrasyonları gibi konulardaki geçmiş deneyimlerinin, onu WhiteBIT Türkiye'nin büyümesi için kritik bir takım arkadaşı haline getirdiğini belirten WhiteBIT CEO'su Volodymyr Nosov, “Türkiye, yaygın kripto adaptasyonuyla WhiteBIT için her zaman stratejik bir pazar oldu. Emre Yetişkin’in üstleneceği görevle, stratejik bir pazardaki büyümeyi stratejik bir ekip

arkadaşımıza emanet ediyoruz. Emre’nin liderliğinde WhiteBIT Türkiye’den gelecek yeni başarı haberlerini sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK İNDİRİLEN 5 UYGULAMA ARASINDA

WhiteBIT tarafından yapılan açıklamada Emre Yetişkin'in regülatif uyuma verdiği önem ve dijital varlık yönetimindeki uzmanlığının, şirketi Türkiye'deki kripto varlık ekosistemine en önemli katkıları sunan paydaşlardan birine dönüştüreceği belirtildi.

5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren WhiteBIT'in Türkiye'deki yatırımcılara özel olarak geliştirdiği ve Mart 2024’te kullanıma açtığı WhiteBIT TR mobil uygulamalarının, hem regülasyon uyumu açısından stratejik bir adım hem de Türkiye'ye verilen önemin bir göstergesi olduğunun belirtildiği açıklamada, uygulamanın dört ay gibi kısa bir sürede App Store’da indirilen 5 büyük Türkçe kripto para borsası uygulaması arasına girdiği de hatırlatıldı.