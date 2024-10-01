Avukat Muhammed Üzüm Kurucusu Olduğu Şirket ile ABD’nin En Başarılı Şirketleri Arasında Yer Aldı

Yayınlanma: 01.10.2024 - 20:56

Güncelleme: 01.10.2024 - 20:56

Dünya iş ekosisteminin en saygın kurumlarından olan ABD Ticaret Odası, “CO-100” listesi ile ülkedeki en başarılı 100 küçük ve orta ölçekli firmayı seçti. 14.000’i aşkın küçük ve orta ölçekli firmanın değerlendirildiği süreçte; firmaların çalışma kültürleri, inovasyon geliştirmeleri ve problem çözme yetkinlikleri incelendi. Grape Law, değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak prestijli “CO-100” listesindeki firmalarından biri olmayı başardı.

Grape Law, özellikle “Pazarlama, ürün yeniliği ve müvekkil hizmetleri gibi konulardaki stratejilerinin benzersizliği, büyüme yaklaşımındaki olağanüstü yaratıcılık ve ustalık” sayesinde listeye “Growth Accelerator” kategorisinde girdi.

GÖÇMENLİK YOLCULUĞUNA UMUT DOLU BİR BAŞLANGIÇ

Amerika’da şirket kuruluşu, vize, Green Card ve Amerikan vatandaşlığı başvuruları dahil olmak üzere birçok göçmenlik hukuku ihtiyacına rehberlik eden Grape Law’ın Kurucusu Muhammed Üzüm konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:

“70 kişilik büyük ve adanmış bir ekibin ortak çalışmasıyla, yenilikçi fikirlerimiz, hızlı iletişim disiplinimiz ve modern teknoloji yatırımlarımızla müvekkillerimize güven ve memnuniyet temin ettik. Sunduğumuz güven ve memnuniyetin resmi kurumlar tarafından da onore edildiğini görmek mutluluk verici.

Göçmenlik taleplerine yönelik açıklamalarına da değinen Üzüm, 2023 yılında Türkiye'den Amerika'ya vize alan kişi sayısının 130 bini aştığını belirtti. Üzüm, "Amerika’ya gelen profesyoneller, burada elde ettikleri bilgi ve deneyimleri Türkiye'ye transfer ederek önemli katkılar sağlıyor." diye konuştu.

"AMERIKA GÖÇMENLİK YOLCULUĞUNU KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Avukat Muhammed Üzüm, şunları ekledi: “Amerika’nın sahip olduğu kapsamlı göçmenlik sistemi sayesinde dünyanın her yerinden farklı niteliklere sahip kişiler Amerika hayalini gerçekleştirmeye devam edecek. Grape Law olarak bir rüya gibi görülen ve çeşitli zorluklara karşı çoğu zaman hazırlıksız olunan Amerika göçmenlik yolculuğunun hak ettiği gibi umut dolu bir başlangıç olması için emek vermeye devam edeceğiz.”

CO-100 LİSTESİNDEKİ FİRMALAR ABD’DE BİR ARAYA GELECEK

ABD Ticaret Odası tarafından listede yer alan firmalar, 7-8 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.