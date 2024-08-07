Ayakkabı alacaklar dikkat! Doğru seçimi yapmak, ayak sağlığı için çok kritik

Yayınlanma: 07.08.2024 - 14:28

Güncelleme: 07.08.2024 - 14:28

Yaz tüm hızıyla devam ederken tüketiciler, alışverişlerini aşırı sıcak havaların olumsuz etkisini en aza indirgemek odağında yapıyor. Konuya dair Amerika Birleşik Devletleri’nde bini aşkın tüketiciyle gerçekleştirilen araştırma da bu eğilimi doğruluyor ve tüketicilerin özellikle yaz sıcaklarında spor ayakkabı tercihlerinde daha fazla özen gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu doğrultuda, araştırmaya katılanların bu yaz, geçen yıla kıyasla ayakkabı alışverişlerine daha fazla bütçe ayırdığını gösterirken tüketicilerin %61’i alışverişlerini online kanallardan yapıyor. E-ticaret yoluyla erkek spor ayakkabıları başta olmak üzere, son teknolojiyle ürettiği ürünlerini 30’u aşkın ülkeye ihraç eden North Wild, böylece dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere nefes alabilen, dayanıklı spor ayakkabılar sunarken ülke ekonomimize de katkıda bulunuyor.

“AYAKKABI SEÇERKEN RAHATLIK, ESNEKLİK VE SAĞLIKLI MATERYAL KULLANIMI ÖNEMLİDİR”

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Selçuk Ercan, tüketici yönelimlerini değerlendirirken şu bilgileri paylaştı: “Sağlıklı bir ayak, tüm gün rahatça hareket edebilmemize yardımcı olur. Bunu da sağlayan en önemli etmen kullanmış olduğumuz ayakkabılardır.Yanlış seçilen ayakkabılar, ayak parmaklarında şekil bozukluklarına, ayak bileği sorunlarına, basma bozukluklarına, ayak mantarı ve nasır oluşumları gibi bir çok hastalığa neden olabilir.Yapılan bilimsel araştırmalar da gösteriyor ki ayak sağlığının bozulması, başka hastalıklara da davetiye çıkarırken kişinin yaşam kalitesini düşürüyor ve bu noktada ayakkabı seçimi sağlık için etkin bir rol oynuyor. Ayak sağlığı açısından uygun bir ayakkabı, ayağın şekline, genişliğine ve kemer yapısına uygun olmalıdır. Ayrıca taban desteğini iyi sağlamalı, nefes alabilen ve esnek materyaller tercih edilmelidir. Tam da bu yüzden, North Wild ekibi nefes alabilir, iç taban desteği sunan hafızalı taban, darbe emici, su geçirmez gibi teknolojilere sahip ayakkabıları tüketicilerle buluşturuyor ”

“HER KITADAKI MÜŞTERİLERİMİZİN AYAK ÖLÇÜSÜNE UYGUN ÜRETİM YAPIYORUZ”

Globaldeki erkek ayakkabı modasına yön veren tasarımları, Türk ayakkabı sektörüne uyarlarken farklı ülkelerdeki müşterileri için o bölgenin yaygın ayak ölçüleriyle uyumlu özel ürünler ürettiklerini belirten North Wild Kurucusu Selim Demir, “Ayakların prototipleri sadece bireyler değil; bölge veya kıtalara göre de değişiklik gösterebiliyor. Biz de her bir müşterimizin kendine en uygun ürünü bulabilmesi için özel tasarımlar gerçekleştiriyoruz. Örneğin, Asya ülkelerine sattığımız erkek ayakkabılarını 39 numaradan başlatırken, Avrupa ülkelerinde 41 numaradan başlatıyoruz. Bu yöntem satış hacmimize katkıda bulunuyor. Çünkü, toptan satış yaptığımız müşterilerimiz de koleksiyonlarını bu parametreye göre oluşturuyor.” dedi.

“KOLEKSİYONLARIMIZIN %80’İNİ ERKEK SPOR AYAKKABILARI OLUŞTURUYOR”

Müşteri kitlesinin %80’ini erkeklerin oluşturduğuna dikkat çeken Selim Demir, koleksiyonlarında hitap ettikleri kesimin demografik özelliklerine dair şunları kaydetti: “Erkek tüketicilere hitap etmek, aslında bizim için bilinçli bir seçim değildi. Ancak, gerek üretim kapasitemizin %60’ını oluşturan toptan, gerekse perakende satışlarımızda erkek tüketicilerden daha fazla talep geldiğini gördük. Kusursuz müşteri memnuniyetini misyon edindiğimiz markamızla bu talebi gözardı edemezdik” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“North Wild olarak, inovatif bakış açımızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 30 yıl önce küçük bir atölyede başlayan serüvenimiz, bugün toplamda 7 bin metrekarelik kapalı alanı ve 4 bin metrekarelik deposu bulanan İstanbul ve Ağrı’da olmak üzere, iki uluslararası standarttaki fabrikamızda sürüyor. Şu an günlük 5 bin çift üretim kapasiteye sahibiz. Böylesi bir başarıyı tüm dünyaya ihracat yaparak taçlandırmaktan ve ülkemizi temsil etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu motivasyonumuzla yalnızca online olarak yaptığımız satışlarımızı, mağaza fikrine açtık. Yakın gelecekte 3 ayrı şehirde mağaza açılışlarımız olacak.”