Bajaj Pulsar N125 genç sürücüler için Kuralkan ile Türkiye’de!

Hindistanlı motosiklet devi Bajaj Auto'nun merakla beklenen yeni nesil modeli Bajaj Pulsar N125, Kuralkan Bilişim Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye yollarına çıktı. Özellikle genç sürücüleri hedefleyen Pulsar N125, dinamik tasarımı, çevik sürüş deneyimi ve güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kuralkan Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, “Kuralkan olarak, Bajaj’ın en güncel ve yenilikçi modellerini Türkiye pazarına kazandırmaya devam ediyoruz. Beğeniye sunduğumuz bu yeni model, farklı segmentlerden motosikletlerin avantajlarını tek bir deneyimde bir araya getiriyor. Satış kampanyalarımız ve test sürüşü etkinliklerimiz, lansman döneminde hız kesmeden devam ediyor. Tüm motosiklet severleri Pulsar N125’i yakından tanımaya davet ediyoruz” dedi.

Pulsar N125, genç kullanıcıların beklentilerine cevap veriyor

Kuralkan Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, “Bajaj Pulsar N125, genç sürücülere hitap eden dinamik tasarımı ve sürüş keyfiyle artık Türkiye'de. Bu modelin, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşacağına inanıyoruz. Kuralkan olarak, Bajaj’ın en yeni modellerini Türkiye’deki motosikletseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Pulsar N125, sunduğu özelliklerle farklı segmentlerden motosiklet beklentilerini tek deneyimde buluşturuyor. Dileyen herkes, bayilerimizde bu deneyimi yakından yaşayabilir” ifadelerini kullandı.

Genç kullanıcıların beklentilerine cevap verecek şekilde tasarlanan Pulsar serisi, global pazarda özellikle sportif tasarımı ve performans odaklı yapısıyla öne çıkıyor. N125 modeli ise bu serinin en yeni üyesi olarak, kompakt yapısı ve etkileyici yol tutuşuyla şehir içi sürüşlerde yüksek bir konfor sunuyor.

“Motosiklet kültürünün yerleşmesine öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz”

Temellerinin 1950’lere kadar uzandığını belirten Kuralkan Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, “Kurulduğumuz günden bu yana otomotiv sanayii içinde attığımız her adımda kaliteyi ve güveni merkeze aldık. Zaman içinde yaptığımız yatırımlar, üstlendiğimiz distribütörlükler ve farklı sektörlere yönelimimizle, hem ulusal hem de uluslararası pazarda güçlü bir yer edindik. Motosiklet sektöründeki serüvenimiz ise 1987’de başladı. Bu adım, bizim için sadece bir ticari karar değil; Türkiye’de motosiklet kültürünün gelişimine katkıda bulunacak uzun vadeli bir vizyonun parçasıydı.”

“Kuralkan olarak yerli üretim gücümüzü, uluslararası ortaklıklarla destekleyerek büyümeye devam ettik. 2013 yılında dünyanın en büyük üçüncü motosiklet üreticilerinden Hindistan merkezli Bajaj Auto ile gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklık, bu vizyonun önemli bir kilometre taşı oldu. Bugün geldiğimiz noktada yalnızca motosiklet satışı gerçekleştiren bir şirket değil; aynı zamanda Türkiye’de motosiklet sektörünün doğuşuna ve motosiklet kültürünün yerleşmesine öncülük eden bir kuruluş olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Sektördeki dijital dönüşümün öncülerinden biri olduk”

Kuralkan Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Sektördeki dijital dönüşümün öncülerinden biri olduk. 2019’da hayata geçirdiğimiz online platformla hem son tüketiciye hem de iş ortaklarımıza Türkiye’nin dört bir yanına ürün erişimini kolaylaştıran bir yapı sunduk. Bu sayede, sadece fiziksel değil dijital kanallarda da güçlü bir varlık gösteriyoruz.Halen Tuzla-Tepeören’deki tesislerimizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye genelinde yüz binleri aşan kullanıcıya ulaşmış bir markayız. 130 bayimiz ve 200’ü aşkın yetkili servis noktamızla bugün ülkemizin en yaygın pazarlama ve hizmet organizasyonlarından birine sahibiz. Kuralkan olarak yalnızca motosiklet satışı yapan bir şirket değil; aynı zamanda Türkiye’de motosiklet sektörünün doğuşuna ve motosiklet kültürünün yerleşmesine öncülük etmiş bir kuruluşuz. Bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam ediyoruz.”