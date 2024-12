Banyo mobilyası markası, 2025’i yeni ürünleriyle karşılıyor

Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:09

Güncelleme: 16.12.2024 - 17:09

Yeni yılın heyecan verici atmosferi, yaşam alanlarının her köşesinde hissedilirken, ev sahipleri odağına banyoları alıyor. Günün stresini üstümüzden attığımız bu mekanlar, adeta kendine has bir kimliğe bürünüyor. Önümüzdeki 3 yılın dekorasyon trendlerine dair araştırma yapan The National Kitchen + Bath Association’ın (NKBA) 500 endüstri profesyoneli ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcılar banyolarda en çok fonksiyonelliğin, konforun ve kişiselleştirilebilir estetiğin öne çıkmasını bekliyor. Bunun yanı sıra bakım ve temizlik gibi günlük rutinlerin kolaylaştırıldığı, geniş ama zarif depolama çözümlerinin geliştirildiği ürünlerin daha çok tercih edileceği öngörülüyor. İtalyan dekorasyon stilinden ilham alan banyo mobilyası markası VOQ ise 2025’te tüketicilere yeni koleksiyonlarıyla eşlik ederken, banyolara şıklık ve işlevsel katıyor.

2025, BANYOLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN VE FONKSİYONELLİĞİN YILI OLACAK

VOQ’un yeni koleksiyonları, 2025'in banyoları adeta bir spa merkezi gibi deneyimlerle şekillendirileceği bir yıl olacağına işaret ediyor. Bu doğrultuda banyoların doğanın sakinleştirici tonları, estetik ve işlevsel mobilyalarla hayat bulacağı tahmin ediliyor. Sürdürülebilir malzemeler ve teknolojilerin birleştirildiği ürünlerin, kullanıcı dostu mekanlar yaratması bekleniyor. Minimalist depolama çözümleriyle düzenlenen alanlarla kullanıcılara daha ferah ve huzurlu atmosfer sunulacağı öngörülüyor. VOQ’un Elegant ve Due koleksiyonları da bu trendlerle birlikte banyoları baştan yaratmak isteyenlere eşlik ediyor.

Antrasit, beyaz ve sis grisinden oluşan karakteristik renk paletine sahip Elegant serisi, metal detayları ile lüks algısını yeniden yorumlayarak banyoları ilham veren bir yaşam alanına dönüştürüyor. Sofistike detaylarıyla banyolara yeni bir ruh kazandırırken, modül çeşitliliği ile geniş depolama alanı sunuyor. Rafine zevklere hitap eden renk paletine sahip Due ise kavisli çizgileriyle banyoları özelleştiriyor. İtalyan stilinden ve zanaatinden ilham alarak tasarlanan mobilya, banyo kültürüne yepyeni bir soluk getiriyor. Ahşap dokusuyla banyolarda sıcak ve etkileyici bir ambiyans yaratıyor.