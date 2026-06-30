Bebeklerin hassas cildi için güneş koruması: Yazın değil, yıl boyunca gündemde olmalı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin (AAD) paylaştığı bilgiler de çocukluk döneminde güneşten korunma alışkanlığının önemine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bebek ve çocuk cildi, koruyucu bariyeri henüz gelişim aşamasında olduğu için güneş ışınlarına ve çevresel etkenlere karşı yetişkin cildine göre daha hassas. Bu nedenle güneş koruyucu seçiminde yalnızca koruma faktörü değil; ürünün filtre yapısı, içerik profili ve hassas ciltlerle uyumluluğu da önem kazanıyor.

Güneş koruması yalnızca SPF değerinden ibaret değil

Uzmanlara göre etkili güneş koruması; gölgede kalma, koruyucu kıyafet kullanımı ve yaş grubuna uygun güneş koruyucu ürünlerin birlikte değerlendirilmesiyle mümkün oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı da özellikle bebek ve çocukların güneşin yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamasını, koruyucu kıyafet ve uygun güneş koruyucu ürünlerle desteklenmesini öneriyor.

Güneş koruyucu ürünlerde doğru uygulama da en az ürün seçimi kadar önem taşıyor. Güneşe çıkmadan yaklaşık 15 dakika önce yeterli miktarda uygulanması, suyla temas, terleme veya kurulanma sonrasında ise yeniden sürülmesi tavsiye ediliyor.

Hassas ciltlere yönelik geliştirilen formüller

Bebek ve çocuk cildine yönelik ürünler geliştiren Siveno, güneş korumasına yaklaşımını hassas ciltlerin ihtiyaçlarını gözeten doğal ve vegan formüller ile içerik şeffaflığı ilkesi üzerine kuruyor. Bu kapsamda geliştirilen Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi, Ecocert onaylı nano olmayan mineral UV filtre sistemiyle UVA ve UVB ışınlarına karşı SPF 50 koruma sunuyor.

Organik Tamanu Yağı, Skualen, Aynısefa Yağı ve Galaktoarabinan içeren formülüyle geliştirilen ürün; alkol, boya ve sentetik koku içermiyor. Suya dayanıklı yapıya sahip olan ürün, ETKO Cosmos Natural, Vegan Society ve Cruelty Free sertifikalarıyla destekleniyor, dermatolojik olarak test edilmiş ve hipoalerjenik olarak formüle ediliyor.

Formülde yer alan Galaktoarabinan cildin nem dengesinin korunmasına yardımcı olurken güneş koruma performansını destekleyen bileşenler arasında yer alıyor. Organik Tamanu Yağı antioksidan özellikleriyle formülde yer alırken, zeytinyağından elde edilen Skualen ve Aynısefa Yağı cilt bakımına yönelik içerikler arasında bulunuyor.

Siveno Genel Müdürü Fatih Şahin: "Ebeveynler artık ürünün içeriğini de sorguluyor”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Siveno Genel Müdürü Fatih Şahin, güneş koruyucu seçiminde bilinçli tüketici yaklaşımının giderek güçlendiğini belirterek şunları söyledi: "Bebek ve çocuk cildi için güneş koruyucu seçerken yalnızca SPF değerine bakmak yeterli değil. Ebeveynler artık ürünün hangi filtre sistemiyle koruma sağladığını, hangi içerikleri barındırdığını veya barındırmadığını ve hangi testlerden geçtiğini de öğrenmek istiyor. Biz de tüm ürünlerimizi %100 doğal formül yaklaşımıyla geliştirirken içerik şeffaflığını önceliklendiriyoruz. Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi'ni geliştirirken temel hedefimiz, hassas ciltlerin ihtiyaçlarına uygun güvenilir bir korumayı doğal içerik yaklaşımımızla bir araya getirmekti. Bizim için güven yalnızca bir vaat değil; içerik, sertifikasyon süreçleri ve açık bilgiyle desteklenmesi gereken bir sorumluluk. Güneş korumasının da yalnızca yaz tatillerinde değil, açık havada geçirilen her günün doğal bir bakım alışkanlığı olması gerektiğine inanıyoruz."

Sertifikalarla desteklenen şeffaf içerik yaklaşımı

Siveno, "İçeriğine Bak" yaklaşımıyla ürün formüllerini, içerdiği ve içermediği bileşenleri, testlerini ve sertifikalarını şeffaf biçimde paylaşmayı benimsiyor. %100 geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımı, yeşil kimya yaklaşımı ve doğaya duyarlı üretim anlayışı da markanın ürün geliştirme süreçlerinin temelini oluşturuyor.