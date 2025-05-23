Beylikdüzü’nün en büyük kentsel dönüşüm hamlesi başlıyor: Marmara Koru’da temel atılıyor

İstanbul Beylikdüzü’nde uzun süredir beklenen kentsel dönüşüm projelerinden biri daha hayata geçiyor. Marmara Mühendislik ve Yapı A.Ş. tarafından hayata geçirilen Marmara Koru projesinin temeli, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü atılıyor.

Beylikdüzü’nün en büyük kentsel dönüşüm adımı olarak nitelendirilen Marmara Koru, sadece konut değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarıyla da dikkat çekiyor. Proje; modern mimarisi, sürdürülebilir yaşam anlayışı ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Marmara Mühendislik ve Yapı A.Ş., 32 yıllık mühendislik ve inşaat tecrübesiyle güvenli ve çağdaş bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor. Temel atma töreni öncesinde düzenlenecek kurban kesimi ile proje resmen başlatılacak.

Projenin, bölge halkının yaşam kalitesine katkı sağlaması ve Beylikdüzü’nün kentsel vizyonuna uyumlu bir yapı sunması hedefleniyor. Marmara Koru, şeffaf yönetim anlayışı, kat maliklerinin haklarına duyduğu saygı ve topluma katkı sunma hedefiyle dikkat çekiyor.

Kurucu Belediye Başkanı Vehbi Orakçı'nın öncülüğünde geliştirilen proje, yalnızca bir inşaat faaliyeti değil; eğitime, sosyal sorumluluğa ve kültürel gelişime katkı sağlayan bir vizyonun parçası olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda Arev Okulları ve Arev Vakfı ile yürütülen çalışmalar da projeye entegre edilmiş durumda.

Marmara Koru’nun, doğayla iç içe, huzurlu ve dayanışma temelli bir yaşam alanı sunması bekleniyor. Proje yetkilileri, tüm Beylikdüzü halkını ve basın mensuplarını temel atma törenine davet ediyor.