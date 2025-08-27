BioEra, temizlik rutinlerine doğallık getiriyor!

Evleri toksik maddelerden arındırarak daha yaşanabilir kılmak için harekete geçen yerli temizlik ürünleri markası BioEra, günlük rutinlerin bir parçası olan temizlikte yeni bir dönem başlatıyor. Temizliğin yeni çağı” mottosuyla yola çıkan çevre dostu marka, doğal içerikli ürünleriyle hem evleri hem de gezegenimizi korumayı amaçlıyor. Doğada çözünür mineral içeriklerle geliştirdiği ürünleriyle, temizlik alışkanlıklarını yeniden tanımlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TEMİZLİK YAKLAŞIMINI HERKES İÇİN MÜMKÜN KILIYOR

BioEra Marka Yöneticisi Muhsin Yaşar, tamamını Türkiye'de ürettiği serisine dair şu açıklamada bulundu: “Günümüzde evlerimizde kullandığımız birçok geleneksel temizlik maddesi, içeriğindeki kimyasallar nedeniyle hem sağlığımız hem de çevremiz için ciddi riskler oluşturuyor. Bu toksik maddelerin uzun vadeli etkileri düşünüldüğünde, doğal ve sürdürülebilir alternatiflere yönelmek kaçınılmaz bir gereklilik haline geliyor. İşte tam bu noktada BioEra olarak, temizlik alışkanlıklarımızda yerli ve doğal bir devrim başlatıyoruz.”

Temizlik ürünleri markası BioEra, temizlik ürünlerinin doğal ve etkili formülüyle hem insan sağlığını koruyor hem de çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Çamaşır beyazlatıcı, banyo temizleyici, fırın ve yanmış yağ temizleyici, bulaşık sıvısı, leke çıkarıcı sprey, çamaşır yumuşatıcısı ve deterjanı gibi ürünlerin bulunduğu koleksiyonu ile daha ekonomik ve uzun vadeli bir çözüm sunuyor. Yerli üretimin gücüyle tedarik sürecinde güven sağlarken; doğallığı, erişilebilir fiyatı ve güçlü temizlik performansıyla, sürdürülebilir bir temizlik yaklaşımını artık herkes için mümkün kılıyor.

“MARKAMIZIN ARKASINDA 25 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ VAR”

BioEra Marka Yöneticisi Muhsin Yaşar, “İnsan sağlığına, doğaya ve yaşam alanlarına duyarlı bir anlayışı temel değer olarak benimsiyoruz. Temizliğin yalnızca görünür kirlerle değil, kimyasal kalıntılarla da mücadele etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle doğa dostu içerikler, etik üretim anlayışı ve çevreye saygılı bir üretim politikasıyla hareket ediyoruz. Tüketiciye “güvenli temizlik” deneyimi sunarken, dünyayı da gelecek nesiller için koruma sorumluluğu taşıyoruz. Her satın alma için de bir ağaç bağışı yapıyor ya da sosyal temizlik projelerine katkıda bulunuyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Girişimci bir ekip tarafından kurulan markamızın arkasında 25 yıllık sektör tecrübesi bulunuyor. Derinlemesine bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde, temizlik alışkanlıklarını yeniden tanımlıyoruz. Etkili ve çevre dostu ürünler sunuyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakırken, bugünün temizlik ihtiyaçlarına da en ideal çözümleri sunmayı amaçlıyoruz.”

ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER GLOBAL PAZARLA BULUŞUYOR

BioEra Marka Yöneticisi Muhsin Yaşar, benimsedikleri misyonu şu şekilde paylaştı:

“Sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine yerleştiriyoruz. Çevreye olan etkimizi minimize etmek için üretim süreçlerimizin her aşamasını titizlikle tasarlıyoruz. Konsantre formüllerimiz sayesinde, az miktarla bile üstün temizlik sağlayarak hem su hem de ambalaj israfını önemli ölçüde azaltıyoruz. Ürünlerimizin şişelerini tamamen geri dönüştürülebilir PET malzemeden üreterek döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, %100 yerel üretim yaparak karbon ayak izimizi düşürüyor, lojistik süreçlerimizde çevreci yöntemleri önceliklendiriyoruz. Petrol türevi hammaddeler yerine bitkisel kökenli aktif maddeler ve doğada tamamen çözünebilen bileşenlerle üretim yaparak, hem kullanıcılarımızın sağlığını hem de gezegenimizin geleceğini korumayı hedefliyoruz.”

“Sürdürülebilir temizlikte referans marka” olma vizyonuyla faaliyet alanını genişleten BioEra, uygun fiyatlı, yüksek performanslı ve çevre dostu temizlik ürünleriyle hem Türkiye’de hem de dünyada fark yaratmayı planlıyor. Bu doğrultuda şimdilik Amerika ve Fransa özelinde e-ihracat sürecini başlatan marka, yurt dışı faaliyetlerini de hızla genişletmeyi amaçlıyor. Ürün yelpazesine çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar, oda kokuları gibi ürünler ekleyerek daha fazla kişiye hitap etmeyi amaçlıyor.