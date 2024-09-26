Bitcoin’in ortalama yıllık getirisi %230 seviyesinde

Yayınlanma: 26.09.2024 - 12:47

Güncelleme: 26.09.2024 - 12:47

ABD merkez bankası Fed, uzun süredir beklenen faiz indirimlerine dört yıl sonra başladı ve 50 baz puanlık büyük bir indirimle parasal gevşeme döngüsünü başlattı. Makroekonomik veriler halen, başta hisse senedi piyasası ve kripto para birimleri gibi riskli varlıkların görünümünü etkileyecek olsa da, hem ABD endekslerinde hem de kripto para piyasalarında yatırım iştahı arttı. Avrupa’nın lider kripto para borsası WhiteBIT’in Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu’nun Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yer alan kolu WhiteBIT TR, yatırım piyasalarında yeni bir büyüme döneminin başlangıcına dair umutların yükseldiği bu dönemde “2024’te kriptodan nasıl para kazanılır?” sorusunun peşine düştü. WhiteBIT TR, yayımladığı Kriptodan Para Kazanma Rehberi 2024 ile kripto para birimlerinin meşru bir varlık sınıfı olarak kendilerini uzun süredir kanıtladıklarını ve yeni bir sektör oluşturduklarını vurguladı.

Bitcoin’in ortalama yıllık getirisi, Nasdaq 100’den 10 kat daha fazla

Tarihsel veriler, 2011’den bu yana Bitcoin’in kümülatif büyümesinin %20 milyonu aştığını; yıllık bazda ortalamaya vurulduğunda, Bitcoin’in yıllık ortalama getiri oranının %230’luk seviyesiyle, ABD’de teknoloji ağırlıklı hisselerinde listelendiği Nasdaq 100 endeksinin 10 katından daha fazla bir büyümeye karşılık geldiğini gösterdi.

WhiteBIT tarafından paylaşılan rehberde, dünyanın en ünlü dijital para birimi Bitcoin’in halihazırda 63 bin doların üzerinde bir fiyattan el değiştirdiğine, 10 yıl önce bu rakamın 1.000 dolardan daha az olduğuna dikkat çekildi. Bitcoin’den sonra en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’un ise halihazırda 2.600 dolara yakın seviyelerde işlem gördüğü, 2016’da, projenin başlatılmasını takip eden yılda ise bu rakamın yaklaşık 10 dolar civarında olduğu vurgulandı. Bitcoin’in yalnızca 2024’ün başından bu yana %50’ye yakın değer kazandığı, Ethereum’un ise %20 seviyelerinde yükseldiği belirtildi.

Volatilite arbitrajı popüler kılıyor

Dijital varlıkların bugün 2 trilyon dolarlık bir piyasa değeriyle, uçtan uca bir endüstri oluşturduğunu vurgulayan rehber, kripto para piyasasının dalgalı bir piyasa olduğunu da vurguladı. Bu nedenle bir kripto para biriminin farklı borsalarda alım satımından kâr elde etmeyi öngören arbitrajın kripto para piyasalarında getiri elde etmenin popüler yollarından biri olduğuna dikkat çeken rehber, arbitraj ve günlük al-sat işlemlerinin yanı sıra, kripto para birimlerine uzun vadeli yatırım yoluyla da kâr edilebileceğini not düştü.

Dünyada FC Barcelona’nın, Türkiye’de ise Trabzonspor’un kripto partneri olan ve Trabzonspor formalarının sırtında logosuyla konumlanan popüler kripto borsası WhiteBIT TR’nin “2024 Kriptodan Para Kazanma Rehberi” isimli paylaşımında, kripto para madenciliğinin de bir gelir elde etme yöntemi olduğu belirtildi. Paylaşılan rehberde, madencilik havuzu metodunun da kripto para üretimi sürecinde yaygınlaşan bir yol olduğunun altı çizilirken, “Örneğin Ağustos 2024’te, WhiteBIT kripto borsası, madencilerin kaynaklarını birleştirip tek bir platformda ödül sistemiyle düzenli gelir elde etmelerini sağlayan bir madencilik havuzu olan WhitePool’u başlattı” ifadelerine yer verildi.

Launchpad’ler yeni projeleri erken keşfetmek için ideal

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı alarak kayıtlı bir dijital varlık hizmet sağlayıcı olmak için tüm uyum süreçlerini titizlikle yürüten Ukrayna merkezli lider kripto para borsası WhiteBIT TR, kriptoyu keşfetme sürecine yeni başlayanlar için oluşturduğu rehberde, halka arzlar yoluyla da kripto para piyasalarında kazanç elde edebileceğini belirtti. Tıpkı geleneksel piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasalarında da bir kripto para biriminin ilk kez yatırımcıyla buluştuğu ve işleme açıldığı anın ilk token/coin arzı veya ICO gibi isimlerle anıldığını açıklayan rehberde, kullanıcıların umut vaat eden kripto para projelerinin token’larını kripto para borsalarının Launchpad’leri aracılığıyla keşfedebileceği belirtildi.

Yeni proje yatırımlarının risklerinin de hatırlatıldığı açıklamada, launchpad ve yeni proje tercihinde güvenilirliğin en önemli kriter olduğu vurgulandı. 2024 Kriptodan Para Kazanma Rehberi, şu ifadelerle son buldu: “WhiteBIT TR, kullanıcıların piyasaya çıkmadan önce umut vaat eden token'ları bulup destekleyebileceği WhiteBIT TR Launchpad isimli bir platform sunuyor. WhiteBIT ekipleri tarafından titizlikle doğrulanmış projelerin yatırımcıyla ilk kez WhiteBIT TR Launchpad ile buluşuyor ve projeye inanan ilk yatırımcılar, aynı zamanda en çok getiriyi elde edenler oluyor. Ayrıca 10 WBT WhiteBIT Coin’i tutan kullanıcılar, hangi projelerin listeleneceğinde söz sahibi olarak oy kullanabiliyor.”