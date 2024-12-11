Bitget Koruma Fonu 643 Milyon Dolara Yükseldi

Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:28

Güncelleme: 11.12.2024 - 16:28

Kasım 2024'te Bitget'in Koruma Fonu 643 milyon dolarlık en yüksek değerlemeye ulaşarak Bitcoin'in 95.686 dolara yükselmesiyle birlikte en yüksek seviyesine ulaştı ve paralel olarak büyümeye devam etti. Fonun ay içindeki en düşük değerlemesi, Bitcoin 67.793 dolara gerilediğinde kaydedilen 440 milyon dolar oldu. Ay boyunca, Koruma Fonu yaklaşık 556 milyon dolarlık ortalama değerlemesini korudu ve bu da Bitcoin'in fiyatındaki daha geniş yükseliş eğilimini ve fonun tutarlı performansını yansıttı.

Bitget CEO'su Gracy Chen, “Koruma Fonumuzun büyümesi, güvenliğin bizim için ne kadar öncelikli olduğunu ve özellikle yükselen piyasa koşullarında kullanıcı varlıklarını güvence altına almanın önemini gösteriyor. Sektör geliştikçe, Bitget güvenlik ve şeffaflık için ölçütler belirlemeye devam ediyor ve kullanıcılara bu boğa piyasası sırasında kripto fırsatlarını keşfetmeleri için benzersiz bir güven sunuyor” dedi.

2022 yılında 300 milyon dolarlık ilk taahhütle başlatılan Koruma Fonu, istikrarlı bir şekilde büyüyerek kullanıcılara piyasa dalgalanmalarının ortasında ek güvenlik sunuyor. Bu son değerleme, Bitget'in sağlam risk yönetimi stratejisini yansıtıyor ve piyasa faaliyetlerinin arttığı dönemlerde benzersiz bir varlık koruması sağlıyor. Kasım ayındaki BTC rallisi ve platform genelindeki işlem hacmi artışları, fonun boğa piyasası sırasında kullanıcı güvenini artırmadaki hayati rolünü gösterdi.

Koruma Fonuna ek olarak, Bitget'in Rezerv Kanıtı 1:1 rezerv oranı sağlayarak şeffaflığı ve güveni artırıyor. Bu girişimler birlikte, Bitget'i hızla gelişen kripto dünyasında yatırımcılar için güvenli bir ortam sunan lider bir borsa olarak konumlandırıyor.