Cemal Hünal’ın yeni filminde partneri, Nur Mehmet Türkan olacak

Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:01

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:01

Türk televizyon ve sinema dünyası, taze projelerle canlanıyor. Nur Mehmet Türkan, 15 yıl boyunca düzenlediği konser ve festival organizasyonlarının ardından 2020 yılında hayata geçirdiği Rota Plato’daki yeni yapımlarla sektöre geri dönüyor. Başrolde Cemal Hünal’ın oynadığı “Aktör” filmle, oyunculuğa adım atıyor. Filmin tamamının Rota Plato’da çekilmesi planlanıyor.

Bir plato sahibinin hayat hikayesini anlatacak

Bir plato sahibinin hayat hikayesini konu alan filmde oyunculuğa da adım atan Nur Mehmet Türkan, yaratıcı sürecin içinde olmanın ve sinema sanatına katkıda bulunmanın kendisi için anlamını, “Sinema, benim için sadece tutku değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. 'Aktör' filminde oyuncu olarak yer almak, beni yaratıcı sürecin parçası kılıyor” sözleriyle ifade ederek hem platosu hem de yeni projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Buna göre İstanbul Eyüpsultan’da 3 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Rota Plato, kliplerden reklam çekimlerine, dizilerden sinema filmlerine kadar geniş bir yelpazede projelere ev sahipliği yapıyor. Modern altyapısı, teknik donanımı ve yaratıcı ekibiyle sektörün önde gelen yapım merkezlerinden biri haline gelmesi hedeflenen plato, yaratıcı prodüksiyon süreçlerini destekleyen imkanlar sunuyor.

Oyunculuğun ardından, sıra senaristlikte

Vizyonunu oyunculukla sınırlamayan Nur Mehmet Türkan, kendisinin yazdığı polisiye-dram türündeki hikayelerden birini de sinema salonlarına taşımaya hazırlanıyor. Beyaz perdeyle bu yıl içinde buluşacak proje, kamuoyunu derinden sarsan “Yenidoğan Çetesi” vakasını konu ediyor. Nur Mehmet Türkan, senaryolaştırma aşamasındaki yapımla sinema dünyasına farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.