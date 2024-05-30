Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’ndan (ÇEİS) 60. yaşında sektörün yazılı mirasına katkı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 17:33

Güncelleme: 30.05.2024 - 17:33

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), kurulduğu günden beri üyelerinden aldığı güçle çalışmış ve ülkemizin önde gelen işveren sendikaları arasında yer almıştır. ÇEİS, kuruluş misyonu olan endüstri ilişkilerinde üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasının yanında başta insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim, mesleki yeterlilik ve sosyal sorumluluk gibi pek çok alanda üyelerine var gücüyle destek olmaya, katkı sunmaya çalışıyor.

ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “60 yılı geride bırakırken ÇEİS olarak bu özel yılda sektöre değer yaratacak faaliyetler planladık. Bu faaliyetlerden biri de sektörün yazılı mirasına önemli bir katkı sunacağına ve sektörün gelecek nesillerine ilham kaynağı olacağına inandığımız, “Cumhuriyetin Çimentosu - Bir Ülke İnşa Ediliyor” eseridir. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılı hem de ÇEİS’in 60. yılı münasebetiyle hazırlanan bu kıymetli eseri okuyucularla buluşturmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kurtuluş Savaşı sonrası bir ülkenin inşa edilişinin ve Cumhuriyet tarihinin ilk devlet fabrikalarını kurmaya çalışma hikayesinden günümüze kadar çimentonun yolculuğunun anlatıldığı eser tarihimizi aydınlatmaktadır. Cumhuriyet dönemiyle beraber Ülkemizin ve toplumumuzun gelişiminde çimentonun ne kadar önemli bir malzeme olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır.

Türk Çimento Sektörünün tarihsel gelişimini anlatan kitaba ÇEİS web sitesinden (aşağıdaki linkten) ulaşılabilmektedir.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) hakkında:

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), üyelerinin çalışma ilişkilerinde; ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, üyelerinin verimli çalışmalarına destek olmak, toplu iş sözleşmesi süreçlerini yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir işveren sendikasıdır. ÇEİS, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faaliyetleriyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, meslek standartları ve mesleki yeterlilikler ile istatistik faaliyetlerini yürütmektedir. Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tamamına yakınının üyesi bulunduğu ÇEİS, bugün, 34 kuruluşa bağlı 65 tesisi yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda platformda temsil etmektedir. ÇEİS Türkiye’nin en büyük işveren sendikalarındandır.