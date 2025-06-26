Daikin Türkiye; iklimlendirmede lider, sosyal medyada zirve

Başarılarıyla adından söz ettiren Daikin Türkiye, kazandığı ödüllerle sektördeki liderliğini pekiştiriyor. Marka son olarak pazarlama ve iletişim dünyasının prestijli ödüllerinden Brandverse Awards ile büyük bir başarıya daha imza attı. Marketing Türkiye&BoomSonar iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü kapsamında yer alan ‘iklimlendirme’ kategorisinde Altın Ödül kazanan Daikin Türkiye, sosyal medya performansıyla sektöründe fark yarattığını bir kez daha kanıtladı.

Brandverse Awards, her yıl 51 binden fazla sosyal medya marka hesabını SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne göre tamamen analitik olarak inceleyerek bir değerlendirme sürecinden geçiriyor ve en başarılı markaları belirleyerek ödüle layık görüyor. 1 Nisan 2024-1 Nisan 2025 dönemini kapsayan değerlendirmesinde takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. Deloitte Türkiye’nin uzmanlığıyla desteklenen bu kapsamlı analiz sonucunda, Daikin Türkiye sosyal medya stratejisi ve etkileşim başarısıyla zirveye yerleşti. 18 Haziran 2025’te Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu.

Daikin Türkiye gurur duyuyor

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya, günümüzde markaların hem hedef kitleleriyle bağ kurmasında hem de kurum itibarını yönetmesinde son derece kritik bir rol oynuyor. Daikin Türkiye olarak biz de dijital iletişim stratejilerimizi bu bilinçle şekillendiriyor, kullanıcılarımızla güçlü ve sürdürülebilir bir etkileşim kurmayı hedefliyoruz. Brandverse Awards’tan “İklimlendirme” kategorisinde aldığımız Altın Ödül, bu alandaki istikrarlı ve gayretli çalışmalarımızın bir sonucu.Bu değerli ödül, bize yalnızca bir başarı değil aynı zamanda sorumluluk da yüklüyor. Bu ödülü bize layık gördükleri için tüm Brandverse Awards ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Sosyal medyada müşterilerimizle kurduğumuz ilişkiye büyük önem veriyoruz. Onlarla en doğru ve en etkili iletişimi kurmak için sürekli çaba gösteriyoruz. Bu çabalarımızın karşılığını ise somut başarılarla alıyoruz. BoomSocial’ın her ay yayımladığı 'Brands Top 100' listesinde istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alıyoruz. Haziran ayında listenin 10. sırasında yer alarak yükselişimizi sürdürdük. Bu başarıyı daha da yukarılara taşımak için çalışmalarımıza aynı azimle devam edeceğiz” dedi.

Bu ödül, Daikin Türkiye’nin yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak gelecekte de sektördeki liderliğini pekiştirmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğinin altını çiziyor. Daikin Türkiye, dijital dünyada güçlü bir marka imajı oluşturma, müşterileri ve paydaşlarıyla etkili iletişim kurma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların böylesine prestijli bir ödülle taçlandırılmasının haklı gururunu yaşıyor.