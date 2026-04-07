Derya Arms, yeni ürünleriyle ABD’de hızlı büyüme ivmesi yakaladı

Türk savunma sanayinde 28 yıllık deneyime sahip üretici Derya Arms, 2026’nın ilk çeyreğinde ABD pazarında dikkat çeken bir ticari başarıya imza attı. Şirket, son 2 ayda Kuzey Amerika’daki alıcılardan, Ateşli silahlar alanında dünyanın en büyük ticari buluşmalarından biri olan SHOT Show’un ardından hız kazanan talep sonucu, fuarda lansmanını yaptığı DY9Z tabanca modelinden 10 bin adet ve Derya MAX tüfeğinden 5 bin adet sipariş aldı. Böylelikle Derya Arms, ürünlerinin pazarda karşılık bulduğunu ortaya koyarken, şirketin ABD’deki büyüme stratejisinin somut sonuçlar verdiğini de gösterdi.

Derya Arms Genel Koordinatörü Hüsamettin Kayhan, elde edilen sipariş hacminin yalnızca bir fuar etkisi olmadığını, doğrudan ticari karşılığa dönüştüğünü belirterek, “Las Vegas’ta düzenlenen SHOT Show’a katılmamızın ardından, 2026’ya güçlü bir sipariş ivmesiyle başladık. 2.744 katılımcı şirketin ürünlerini sergilediği fuarda, sektör profesyonelleriyle kurduğumuz temaslar, haftalar içinde somut siparişlere dönüştü. Yalnızca Kuzey Amerika’dan 10 bin DY9Z ve 5 bin Derya MAX siparişi aldık. Uluslararası paydaşlara sunduğumuz bu iki yeni nesil model, pazarda güçlü bir karşılık buldu” dedi.

BÜYÜMENİN MERKEZİNDE ABD PAZARI VAR

Aldığı son siparişler, 85’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Derya Arms’ın ABD odaklı büyüme stratejisinde önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. Şirket, öncelikli hedef pazarları arasında yer ABD’nin Florida eyaletinde, 2024 yılında South Derya Co. adıyla kurduğu ilk yurt dışı üretim tesisi aracılığıyla yerelde de üretim yapıyor.

ABD, sivil silah ve ekipman pazarında dünyanın en büyük hacimlerinden birini oluşturuyor. National Shooting Sports Foundation (NSSF) verilerine göre, sektörün ABD ekonomisine yıllık katkısı 90 milyar doların üzerinde bulunuyor. Bu büyüklüğün pazara giren şirketler için yüksek rekabetin yanı sıra önemli fırsatları da barındırdığını söyleyen Hüsamettin Kayhan, “Derya Arms olarak son iki ayda ABD’de aldığımız siparişler, bu rekabetçi pazarda kendimize yer açtığımızı ve ürünlerimizin taleple buluştuğunu gösteriyor. ABD’deki üretim ve dağıtım altyapımızı güçlendirerek bu talebi sürdürülebilir büyümeye dönüştürmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

YENİ ÜRÜNLER PAZARDA KARŞILIK BULDU

Şirketin ABD pazarına sunduğu DY9Z ve Derya MAX modelleri, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden yeni nesil ürünler olarak konumlanıyor. Kompakt yapısıyla dikkat çeken DY9Z, günlük kullanım segmentinde öne çıkarken; Derya MAX platformunda ise ürünümüz farklı konfigürasyonlara uyarlanabilen yapısıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Sektör verileri, son yıllarda özellikle modüler ve kullanıcı dostu ürünlere olan talebin arttığını ortaya koyuyor. Küresel hafif silah pazarının yıllık ortalama yüzde 4-5 bandında büyüdüğü tahmin edilirken, bu büyümede yenilikçi ürünlerin payı giderek artıyor. Derya Arms’ın yeni ürünleriyle yakaladığı sipariş hacmi, bu trendle paralel bir tablo ortaya koyuyor. Şirket, ürün geliştirme süreçlerinde hem mühendislik hem de kullanıcı deneyimini merkeze alarak küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

28 YILLIK ÜRETİM GÜCÜ KÜRESEL BAŞARIYA DÖNÜŞÜYOR

Derya Arms, ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş.’nin hissedarı Konya Savunma Sanayi A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer alıyor. Şirket, 28 yıl önce Türkiye’de temellenen üretim gücünü küresel operasyonlarla destekliyor. ABD’deki üretim ve ticari yapılanma, şirketin uluslararası pazarlara daha hızlı erişmesini sağlarken, ihracat ağının genişlemesine katkı sunuyor.

Derya Arms’ın ABD pazarında yakaladıkları ivmenin, Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini de gözler önüne serdiğine dikkat çeken Derya Arms Genel Koordinatörü Hüsamettin Kayhan, değerlendirmelerini şöyle tamamlandırıyor:

“Son dönemde artan siparişler, talep artışının yanı sıra, markamızın küresel konumunun güçlendiğine de işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde mevcut siparişlerin teslimatına odaklanırken, distribütör ağımızı genişletmeyi ve ABD’deki ticari varlığımızı daha da derinleştirmeyi planlıyoruz"