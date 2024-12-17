Didem Ciner, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin yeni üyesi oldu

WE Soda Yönetim Kurulu Başkanı olan Didem Ciner, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin yeni üyesi oldu.

Didem Ciner, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin yeni üyesi oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 15:56

WE Soda Yönetim Kurulu Başkanı Didem Ciner, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ne üye oldu. Ciner, 2002 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş, 2004 yılında ise London School of Economics’te Karşılaştırmalı Politika alanında yüksek lisansını tamamlamıştı.

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne, Rahmi Koç Onursal Başkanlık yaparken, başkanlık görevini Harvard Üniversitesi Onursal Profesörü Nur Yalman yürütüyor. Heyette akademi ve iş dünyasından önemli isimler yer alıyor.

Akademi dünyasından Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, Prof. Dr. Aydoğan Özcan ve Prof. Dr. Rahmi Köklü; iş dünyasından ise Şişecam Yönetim Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman heyetin üyeleri arasında bulunuyor.

9 bini aşkın öğrenciye eğitim veren Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk, Tıp ve Hemşirelik Fakülteleri ile dikkat çekiyor. Üniversite, 22 lisans, 43 yüksek lisans ve 30 doktora programıyla bilime önemli katkılarda bulunuyor.


Etiketler: #Didem Ciner #Koç üniversitesi

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