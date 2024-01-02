“Dijital dönüşüm tüm sektörlerde zorunluluk haline geldi”

Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:57

Güncelleme: 02.01.2024 - 10:57

Dijital dönüşüm, iş dünyasında başarının belirleyici faktörü olarak kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Hem yerli hem de küresel pek çok şirket, yoğun rekabet ortamında öne çıkmak için dijital dönüşüme yönelirken, bu süreci sorunsuz bir şekilde tamamlamak adına kendilerine rehberlik edecek profesyonellere başvuruyor. Dijital dönüşümün şirketlerin büyümelerine, verimliliği artırmalarına ve müşteri deneyimini iyileştirmelerine yardımcı olduğunu söyleyen ABD menşeli Torry Harris Digital Products’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Küresel Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Cenk Cerci ise 22 yıla dayanan danışmanlık ve teknoloji deneyiminden hareketle, dijital dönüşümün neden gerekli olduğunu ve sürdürülebilir başarının kriterlerini açıklıyor.

“Dijital dönüşümünü tamamlayanlar, gelirlerini %23 artırıyor”

Cenk Cerci konuya dair, “Dijital dönüşüm, günümüz iş dünyasında belirleyici bir faktör haline geldi. Araştırmalar, dijital dönüşümü benimseyen şirketlerin gelirlerinde %23'lük bir artış yaşadığını gösteriyor. Bu sadece gelirlerdeki artışla sınırlı değil, aynı zamanda %25 oranında kârlılık artışı ve operasyonel maliyetlerde %20'lik düşüş anlamına geliyor. Dijitalleşmeyi başarıyla uygulayan işletmeler, dijitalleşmeye adapte olamayanlara göre ortalama %23 daha fazla büyüme potansiyeline sahip.“

Cenk Cerci'nin Deneyimi ve Uzmanlığı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Cerci, daha sonra Columbia Business School ve London Business School'dan çift MBA diploması almıştır. ABD, Almanya, Avusturya ve Türkiye gibi ülkelerde Accenture, IBM ve Vodafone gibi global şirketlerde uzun yıllar boyunca dijital dönüşüm projelerini yönetmiş ve şirketlere bu dönüşümde rehberlik etmiştir. Cerci, teknolojiyle uyumun artık bir seçenek değil, işletmeler için zorunluluk haline geldiğini vurguluyor.

“4 şirketten üçü dijital dönüşümü önceliyor”

Cerci, dijital dönüşümün işletmeler için sunduğu olanakları değerlendirirken şu görüşleri dile getiriyor: "Bugünün rekabetçi iş dünyasında, her dört şirketten üçü dijital dönüşümü önceliklendiriyor. Şirketler, dijitalleşmeyi benimsemekle kalmayıp, aynı zamanda bu dönüşüm sürecinde yatırım yapmayı düşünüyor. Önümüzdeki beş yıl içinde, işletmelerin %85'i dijital dönüşüm stratejilerini başarıyla uygulamak ve verimliliği artırmak için yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve veri analitiği gibi alanlara yoğunlaşacak."

"Dijital dönüşüm, sadece teknoloji odaklı değil, aynı zamanda insan odaklı bir strateji gerektiriyor," diyen Cerci, " Başarılı dijital dönüşüm için, şirketlerin %60'ı çalışanlarının yeteneklerini geliştirmek için eğitim ve dönüşüm programlarına yatırım yapıyor. Bu sebeple, işletmelerin sadece teknolojiyi değil, aynı zamanda çalışanlarının becerilerini ve dönüşüm sürecindeki rolünü güçlendirmeye yönelik adımlar atmaları büyük önem taşıyor."