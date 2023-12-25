DNS güvenliğinin öncü Türk şirketi, 60 ülkede faaliyet gösteren küresel BT şirketinin bünyesine katıldı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 18:05

Güncelleme: 25.12.2023 - 18:05

2023'ü tamamlamaya hazırlanan Türk teknoloji şirketlerinin uluslararası başarılarına ilişkin son haberlerden biri, siber güvenlik sektöründen geldi. DNS katmanında uzmanlaşan ürün eksikliğini gidermek için 2013’te Erhan Yüksel tarafından kurulan ve bugün 70’ten fazla ülkede, 1 milyonu aşkın kurumsal kullanıcının siber dünyada güven içinde çalışmasına katkıda bulunan DNSSense, 60’ı aşkın ülkede aktif olarak faaliyet gösteren küresel BT şirketi Noventiq Intelligence Solutions'ın bünyesine katıldı.

Aralık 2023’te imzalanan ve finansal detayları henüz paylaşılmayan anlaşmayla DNSSense’in tüm operasyon ürün ve çözümleri, Noventiq'in şemsiyesi altına dahil olacak. DNSSense ekibi ise çalışmalarına Noventiq Türkiye bünyesinde devam edecek.

80 binden fazla şirkete değer oluşturacak

DNSSense’in 2013’te dört kişilik bir ekip tarafından kurulduğunu ve 2022'de Deloitte Fast50 En Hızlı Büyüyen Şirketler listesinde yer aldığını kaydeden Erhan Yüksel, “Noventiq grubu, bugün dünya çapında 6.400’ü aşkın çalışanıyla küresel BT sektörünün lideri konumunda. Küresel arenada öne çıkan başarılı şirketlere yatırım yapan, kritik birleşme ve satın alma anlaşmalarıyla stratejik alanlarda büyümeyi hedefleyen grup, DNSSense’i de bünyesine katarak bu vizyonuna yeni bir sayfa daha ekledi. Merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan ve tüm Ar-Ge ve ürün süreçleri Türkiye’den yönetilen DNSSense’in özkaynaklarıyla geliştirdiği, DNS güvenliğinde oyunun kurallarını değiştiren çözümleri ile birlikte 80 binden fazla müşteri ve şirketin büyüme planları kapsamındaki pazarlar için benzersiz bir değer oluşturacak. Başarılı büyüme süreci ve küresel vizyonuyla uluslararası ekibin dikkatini çeken DNSSense, yeni pazarlara açılma noktasında bu büyük grubun deneyim, bilgi ve kaynaklarından yararlanarak Türkiye’den çıkan küresel bir markaya dönüşme sürecine ivme katacak.” dedi.

“Yapay zeka'nın gücünü arkasına alan rakipsiz ürünler”

Bir yapay zeka şirketi olduklarını vurgulayan Erhan Yüksel, “DNSSense olarak 2013’te, henüz ChatGPT ve üretken yapay zeka furyası ortada yokken, ilk ürünümüzün temelinde, domain sınıflandırma süreçlerinde gerçek yapay zekayı kullandık. Özellikle bilinmeyen tehditlere karşı yapay zekadan gücünü alan ürünlerimiz önemli bir fark yaratıyor. Günümüzde tespit edilmesi ve engellenmesi çok zor olan ultra-slow DNS tünelleme saldırılarına karşı kesin bir çözüm sunan dünyadaki tek ürünüz. Bu başarımız tabanlı yaklaşımları kullanmak yerine yapay zeka kabiliyetlerimiz sebebiyle oluyor. Yapay zekayı domain sınıflandırma tarafında da en etkin kullanan firmalardan biriyiz. Manuel ve insan faktörünü minimize edip dünyadaki tüm domain ve subdomainleri sürekli tarıyor ve sınıflandırıyoruz. Bu konuda en iyilerden biri olduğumuz tescillenmiştir” dedi.

Erhan Yüksel, “Bir diğer nokta ise tohum yatırımı dışında bugüne dek hiç yatırım almadan, pozitif finansallarımızla doludizgin gelerek kendi kaynaklarıyla büyüyebilen ender şirketlerden biri olduk. Çok kısa sürede başta Türkiye ve yurt dışındaki önde gelen finans, enerji, kamu gibi kritik organizasyonlar tarafından tercih edilen çözümlerimiz, özkaynaklarıyla küresel pazarlara açılma sürecini başlattı. Yapay zeka ve makine öğrenmesine akademik düzeyde katkıları olan yetkin ekibimizin geliştirdiği ve 2023’te lansmanını yaptığımız DDR 2.0 ürünümüz, DNS güvenliğinde yeni bir çağa kapı aralıyor. Bu yolculuk DNSSense'in içinde bulunacağı grubun operasyonal gücüyle ve deneyimiyle birlikte başta Ortadoğu, Hindistan ve Asya-Pasifik olmak üzere, yeni pazarlarda devam edecek. Bu anlaşmayla birlikte, bu başarıda katkısı bulunan tüm ekiplerimize, bize güvenen tüm müşterilerimize tek tek teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DNSSense'in küresel çapta yıldızını daha fazla parlatacağız”

Nasdaq'ta listelenmeye hazırlanan ve 2023 cirosu 1,6 milyar doları aşan, 60 ülkedeki aktif operasyonlarıyla küresel BT sektöründe önemli bir konumda bulunan Noventiq CFO'su Burak Özer ise şunları ekledi: "Büyüme stratejimiz, benzersiz bir değer teklifi ve ortak bir vizyona sahip ortakları seçmeyi vurguluyor. DNSSense, Türkiye'de ve dünya çapında etkileyici varlığıyla bu açıdan öne çıkıyor. DNSSense'in DNS katmanındaki siber güvenlik yetenekleri, diğer bölgelerin yanı sıra Vietnam ve Hindistan'da umut verici gelişmelerle ve projelerle son derece güçlü. Noventiq'teki temel hedeflerimizden biri, Türkiye merkezli başarılı siber güvenlik şirketinin uluslararası alanda genişlemesini desteklemek. Bu süreci mümkün kılan ve bir Noventiq şirketi olan Axoft Intelligent Solutions'daki harika ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Başarılarımızı yeni zirvelere ölçeklendirmek için tüm DNSSense'in harika ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Axoft Intelligence Solutions Uluslararası Pazarlar İş Geliştirme Direktörü Kaan Yünezer ise şunları ekledi: “Biz DNSSense'le Eylül 2022 yılında distribütörlük anlaşması imzaladık. Oldukça başarıyla devam eden bu distribütörlük sürecinde, DNSSense'i daha yakından tanıma ve inceleme fırsatımız oldu. Buradaki başarılı projeleri, ürünün ilerleyişini yakından takip ettik. DNS katmanında sunduğu siber güvenlik değeri o kadar güçlü ki uzun süredir yaptığımız tüm analiz ve değerlendirmeler bize DNSSense’in küresel anlamda yıldız bir marka olabileceğini gösterdi. Özellikle CIS, Vietnam ve Hindistan'da halihazırda devam eden gelişmeler ve projeler bizi çok heyecanlandırdı. Bizim en önemli hedeflerimizden biri de Türkiye'de kurulmuş siber güvenlik firmalarını global bir değere dönüştürmek. Bu bağlamda son 2 senede DNSSense ile çok başarılı işler yaptık. Bu başarılı yolculuk bizi bu noktaya getirdi. Eminin bundan sonra başarılarımız katlanarak artacaktır. DNSSense'in bünyemize katılmasıyla birlikte Türkiye ve dünyada global rakiplere karşı pozisyonumuzu daha da güçlendireceğiz.''