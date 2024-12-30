Doğrulama organizasyonu, ODTÜ’den ödülle döndü

Yayınlanma: 30.12.2024 - 12:33

Güncelleme: 30.12.2024 - 12:33

Girişim ekosisteminde geçtiğimiz yıla kıyasla beş sıra yükselerek dünya genelinde 40. olarak konumlanan Türkiye, başarılı organizasyonların ödüllendirilmesiyle daha da güçleniyor. Son olarak doğrulama organizasyonu Teyit, ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Kristal Ağaç Ödülleri’nde "Yılın Yeni Nesil Medya Girişimi” seçildi.

Gözde Kansu'nun sunumuyla 21 Aralık’ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu’nda düzenlenen törende alanlarında başarılara imza atmış Türkiye'nin önde gelen isimlerinin bir araya geldi. Hande Yener, Okan Bayülgen, Hayko Cepkin gibi ünlü isimlerin yanı sıra birçok iş profesyoneli de aynı sahneyi paylaştı.

“Bu ödülün motivasyonuyla, yanlış bilgiyle mücadelemize devam edeceğiz”

Teyit.org Direktörü Emre İlkan Saklıca, konuya dair şu açıklamada bulundu:

“ODTÜ öğrencileri gibi eleştirel düşünme kapasitesi yüksek bir topluluktan bu ödülü kazanmamız, bizim için çok kıymetli. Hakikat sonrası denilen, doğru ile yanlışın birbirine iyice karışıp önemsizleştirilmeye çalışıldığı, kimsenin birbirini dinlemek istemediği baş döndüren bu dönemde, ODTÜ öğrencilerinin hakikate gösterdiği bu değer, bize mutluluk veriyor. Ekibimizle birlikte bu motive edici ödülle önümüzdeki yıl yine sosyal etki yaratma çabamızı ve yanlış bilgiyle mücadelemize devam edeceğiz.”

Geçtiğimiz aylarda uluslararası arenada Global Fact’ten “En Yüksek Etki” Ödülü’nü kazandıklarını hatırlatan Emre İlkan Saklıca, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Bu tarz ödüller, bizim gibi başarılı organizasyonları onaylamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin inovasyon ve girişimcilik alanındaki potansiyelini tüm dünyaya gösteriyor. 'Yılın Yeni Nesil Medya Girişimi' ödülü de tüm ekibimiz için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı oldu. Daha büyük başarılara ulaşmak için daha çok çalışacağız."