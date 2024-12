Dolaşımdaki Bitcoin arzının %3’ünden fazlası, şirketlerin elinde

Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:22

Güncelleme: 11.12.2024 - 16:22

Geçtiğimiz günlerde 100 bin dolar seviyesini aşarak bir psikolojik sınırı daha geride bırakan dünyanın en değerli kripto varlığı Bitcoin, küresel gündemin de üst sıralarına yükseldi. Liderler konuşmalarında Bitcoin’e atıfta bulunurken Microsoft’tan sonra Amazon hissedarları da teknoloji şirketinin hazinesinde Bitcoin’e yer vermesini ve Bitcoin’e yatırım yapmasını önerdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Kasım 2024 seçim sonuçları netleşene kadar yalnızca MicroStrategy gibi kripto savunucularında ve Bitcoin madenciliği yapan şirketlerde rastladığımız bir trend, bugün daha fazla ABD şirketinin gündemine giriyor. 2025’te Bitcoin’in gidişatında ‘rezerv varlık’ anlatısının daha fazla konuşulacağını öngörüyoruz” dedi.

Kurumsal Bitcoin sahipliği 4 yılda %587 arttı

Eylül ayının başında yayımlanan kapsamlı bir raporda, dünya çapında kurumsal şirketlerin dolaşımdaki tüm Bitcoin arzının %3’ünden fazlasını elinde tuttuğu görüldü. Raporun takip ettiği verilere göre Haziran 2020’den Haziran 2024’e kadar olan dönemde kurumsal Bitcoin varlıkları %587 arttı.

Bu durumun dünyaca ünlü şirketlerin hazine yönetimi stratejilerinde olası bir paradigma değişimine işaret ettiğini kaydeden Kafkas Sönmez, “Seçim sonuçlarının netleşmesiyle bu oranın çok daha üst seviyelere çıktığını tahmin ediyoruz. Yalnızca 11 Kasım'dan ay sonuna kadar 13,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alan MicroStrategy’nin toplam Bitcoin varlıklarının, dolaşımdaki arzın %2’sinden biraz daha az olduğu tahmin ediliyor. Bir grup hissedar, MicroStrategy CEO’su Michael Saylor’ın, dünyanın en değerli üçüncü halka açık şirketi olan Microsoft’un yönetim kuruluna Bitcoin hazine stratejisini anlatmasını talep etti. Microsoft’tan sonra da ABD’de Ulusal Kamu Politikası Araştırma Merkezi, hissedar değerini artırma sorumluluğuna dikkat çekerek Amazon’a bilançosuna %5 kadar Bitcoin ekleme çağrısında bulundu. Bu gelişmelerin yanı sıra Rumble, yönetim kurulundan Bitcoin’le hazine çeşitlendirme onayı alırken Hut 8 ve Semler Scientific gibi şirketler, düzenli alımlarla Bitcoin varlıklarını artırmayı sürdürdü” dedi.

Bitcoin liderlerin gündeminde

Seçim sonrası hızlanan ve yıllık bazda %130’a yaklaşan Bitcoin yükselişinin medyanın ve liderlerin de dünyanın en değerli varlığına dair bakışını değiştirdiğinde dikkat çeken Kafkas Sönmez, “The Financial Times, Bloomberg, Wall Street Journal gibi saygın ve geleneksel iş dünyası odaklı medya kuruluşları, Bitcoin’i uzun bir süre manşete taşıdı. The Financial Times, 100 bin dolar eşiği aşıldıktan sonra kripto para birimlerine yönelik şüpheciliği için özür diledi. Medyanın yanı sıra dünya liderleri ve ekonominin önemli figürleri de Bitcoin’e dair beyanlarda bulundu. Donald Trump 100 bin dolar eşiği aşıldığında kripto topluluğunu kutlarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ‘Bitcoin’i kim yasaklayabilir, hiç kimse’ ifadeleriyle en değerli kripto varlığın doğasına dikkat çekti. Fed Başkanı Jerome Powell, Bitcoin’i bir bakıma dijital altına benzetti. Tüm bunlar uluslararası benimsemeye katkıda bulunan, Bitcoin ve genel olarak kripto varlık piyasalarının meşruiyetini ve içerdiği değeri kanıtlayan gelişmeler” diye konuştu.

Microsoft oylaması bugün

Tahmin piyasaları sonuçlarının Microsoft yönetiminin Bitcoin satın alma önerisini kabul edeceğine yönelik beklentilerin düşük olduğunu hatırlatan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Microsoft gibi şirketlerin çabuk ikna olmasını beklemek iyimserlik olsa da bu senaryodan çok da uzak değiliz. Kripto varlıkları izleyen borsa yatırım ürünleri, 2-6 Aralık haftasında 3,85 milyar dolarlık net giriş gördü. Yalnızca Bitcoin’e yönelen 2,5 milyar dolarlık sermaye olduğu görülüyor. Wall Street yatırımcıları Bitcoin’i spot Bitcoin ETF’ler aracılığıyla benimsiyor. Ethereum da bu yükselişten nasibini alarak şimdiye dek yapamadığı yükselişi gerçekleştirdi ve 4 bin dolar seviyesini geri kazandı. Şayet ABD hükümetinin Trump yönetiminde Bitcoin’i stratejik rezerv olarak değerlendirebileceğine yönelik beklentiler güçlenirse, daha çok kurumsal şirketin hazinesinde Bitcoin’e yer vermesini bekleyebiliriz. Etki alanı geniş bir şirketin bu yönde atacağı bir adım, kripto para piyasalarının geneli için önemli bir genişlemenin de kilidini açacak.”