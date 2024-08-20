DorukCloud, Altın Örümcek Ödülleri’nin ana sponsoru oldu

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:14

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:14

22 yıllık tarihiyle Türkiye'nin internet ve dijital geçmişine tanıklık eden Altın Örümcek Ödülleri'nin 2024 ana sponsoru belli oldu. 1993'te Türkiye'nin ilk internet servisleri sağlayıcısı olarak kurulan DorukNet'in bulut markası DorukCloud, 22. Altın Örümcek Ödülleri’nin ana sponsoru oldu.

22 YILDIR KESİNTİSİZ DÜZENLENİYOR

22. Altın Örümcek Ödülleri, bu yıl mobil uygulama, web sitesi ve dijital pazarlamayı da içeren 29 farklı kategoride Türkiye’de üretilen projeleri değerlendirerek, dijital dünyada fark yaratan çalışmaları ödüllendirecek. Gönüllülük esasıyla çalışan jüri üyeleriyle Türkiye’de dijital ajanslar, markalar ve proje üreten tüm paydaşlar için önemli bir platform sunan Altın Örümcek, sektördeki en başarılı projeleri onurlandırmayı hedefliyor.

Altın Örümcek Ödülleri’nin 22 yıldır hiçbir kurum, kuruluş ve derneğin etkisi altında kalmadığını vurgulayan DorukNet İcra Kurulu Üyesi Şenol Doyranlı, “Altın Örümcek Ödülleri, tamamen bağımsız ve şeffaf bir anlayışla Türkiye’nin internet serüvenine tanıklık ediyor. Bugüne dek binlerce projenin büyümesine ve internet okuryazarlığına katkıda bulunan Altın Örümcek Ödülleri’e, DorukCloud markamızla ana sponsoru olduğumuz için gururlu ve heyecanlıyız” dedi.

ANA KATEGORI GALIPLERI SANAT ESERIYLE ÖDÜLLENDIRILIYOR

22. Altın Örümcek Ödülleri kapsamında verilen En İyi Web Sitesi ve En İyi Mobil Uygulama bronz ana ödülleri, heykeltraş Erdoğan Sarma tarafından, Sarma’nın Datça’daki atölyesinde el emeğiyle üretiliyor. Dijital dünyanın dinamizm ve üretkenliğini özgün tasarımlarla yansıtan ödüller, sanat ve teknolojinin birleşimiyle kazananları onurlandırmanın yanı sıra, dijital dünyaya katkıda bulunan herkes için de ilham verici bir sembol nitelliği taşıyor.

Öte yandan Altın Örümcek internet sitesinde yer alan bilgiler, 22 yıldır aralıksız düzenlenen ödüllere bugüne dek 5.985 markanın ve 426 ajansın, toplam 39.314 başvuru gerçekleştirdiğini gösteriyor. Son 5 yılda halk oylaması döneminde 2,5 milyona yakın kişi tarafından oylanan projelerin, yalnızca 2023 oylamasında 1 milyon oy aldığı biliniyor.

ALTIN ÖRÜMCEK ÖDÜLLERİNE BAŞVURULAR 6 EYLÜL’DE SONA ERECEK

DorukCloud'un ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek 22. Altın Örümcek Ödülleri'nde, 29 farklı kategoriden birinde yarışmak isteyen adaylar için başvuru süreci 12 Ağustos’ta başladı. 6 Eylül’de sona erecek olan başvuruların ardından gönüllülük esasıyla çalışan bağımsız jüri, 11-27 Eylül tarihlerinde başvuruları değerlendirilecek. 4 Ekim’de açıklanacak finalistler, 7-25 Ekim arasında halk oylamasına açılacak. 22 yıldır Türkiye’nin en iyi web ve mobil projelerine ve dijital pazarlama çalışmalarına güç veren DorukCloud 22. Altın Örümcek Ödülleri’nin 2024 kazananları ise 4-11 Kasım tarihlerinde açıklanacak.

“DİJİTAL GELECEĞE YÖN VERİYORUZ”

DorukCloud’un çatı şirketi DorukNet’in Türkiye’de internetin yaygınlaşması sürecinin önemli bir paydaşı olduğunu belirten DorukNet İcra Kurulu Üyesi Şenol Doyranlı, ödüllere ilişkin değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Sektörde 30 yılı aşan DorukNet, DorukCloud markasıyla 4 veri merkezinden 1.500’e yakın müşteriye %99 uptime oranıyla kesintisiz bulut hizmetleri sağlıyor. DorukCloud olarak, Türkiye’nin en çok alan adı barındıran servis sağlayıcıları arasında yer alan, 30 yılını 30 binden fazla müşteriyle taçlandıran DorukNet’in öncüsü olduğu Altın Örümcek Ödülleri’nin bu yılki ana sponsoru olarak, yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşmasını ve başarılı projelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını desteklemeyi hedefliyoruz. 22. Altın Örümcek Ödülleri, Türkiye’nin internet dünyasında ve dijital ortamında ‘inovasyonun altın standardını’ oluşturmaya ve dijital geleceğe yön vermeye bu yıl da devam edecek.”