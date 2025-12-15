Dr. Ferhat Hanikoğlu, yeni kliniğiyle Lotus Nişantaşı’nda hizmet vermeye başladı

Takvimler 2026’yı gösterirken güzellik sektörünün 2025 projeksiyonu, iyilik ve esenlik (well-being) trendinin yaygınlaşmasıyla güzellik algıları köklü bir dönüşüm geçirdiğini gözler önüne seriyor. Bu yıl 1 milyondan fazla estetik işlem ve ameliyatın gerçekleştirildiği Türkiye, birçok ülkeyi geride bırakırken, modern tıbbi teçhizatıyla da estetik işlemlere yönelik talebi karşılamaya devam ediyor. Medikal estetik alanındaki faaliyetlerini artık Lotus Nişantaşı’ndaki yeni adresinde sürdüren Medikal Estetik Hekimi Dr. Ferhat Hanikoğlu ise 10 yılı aşkın deneyiminden hareketle sektörün dinamiklerini değerlendirirken yeni kliniği hakkında da bilgiler paylaştı.

“SON YILLARIN EN BELİRLEYİCİ UNSURU, TEKNOLOJİK GELİŞMELER OLDU”

Statista’nın verilerine göre, kozmetik endüstrisinin 7 yıl içinde 108 milyar dolar değere ulaşması bekleniyor. En çok yapılan işlemlerin başında kırışıklık gidermek ve burun şekillendirmek gelirken; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunu Dr. Ferhat Hanikoğlu, sektör dinamiklerine dair şu değerlendirmede bulundu: “Estetik alanında son yılların en belirleyici unsuru, teknolojinin hızla gelişmesi ve hastaların bilinçlenmesi oldu. Hastalar eskisi gibi radikal dönüşümler peşinde değil. Doğal sonuçlar elde eden, kısa iyileşme süreleri vadeden ve kişiye özel planlama yapan klinikleri önceliklendiriyor. Ben de modern tasarımı, merkezi konumu ve hasta deneyimini geliştirmeye yönelik altyapısıyla dikkat çeken yeni kliniğimde danışanlarımın ihtiyaçlarını bire bir karşılıyorum.”

“GÜNCEL SAĞLIK HİZMETLERİ STANDARTLARINI ESAS ALIYORUZ”

Dr. Ferhat Hanikoğlu, “Yeni adresime taşınırken danışanlarımızın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabileceğimiz, ulaşımı kolay ve modern bir merkez kurmak önceliğimizdi. Lotus Nişantaşı, bu vizyonun doğal bir sonucu. Profesyonel çalışma prensiplerine uygun şekilde planlandığımız kliniğimiz, danışanların daha konforlu bir ortamda süreçlerini yönetebileceği şekilde tasarlandı. Mimarisinden dijital randevu sistemine kadar pek çok unsurda güncel sağlık hizmetleri standartlarını esas alıyoruz. Kliniğimizde medikal estetik uygulamalarına yönelik süreçleri bilimsel yaklaşım, kişiye özel değerlendirme ve etik çalışma ilkelerini temel alarak yürütüyoruz” dedi.

“GERÇEK BAŞARI; DOĞRU TANI, YÖNTEM VE ETİK DURUŞUN BİRLEŞİMİYLE ORTAYA ÇIKIYOR”

Kariyerine 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun olarak başlayan ve 2013 yılında İtalya’daki Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi’nin Hücre Biyolojisi ve İleri Kanser Tedavileri Laboratuvarı’nda mezenkimal kök hücre ve insan canlı hücre kültürü üzerine çalışmalar yaparak adım atan Dr. Ferhat Hanikoğlu, açıklamalarını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Lotus Nişantaşı’nı hayata geçirirken merkezi bir lokasyonda, modern ve ferah muayene alanlarına sahip, dijital altyapısı güçlendirilmiş ve tüm hijyen protokollerine eksiksiz uyan bir yapı oluşturmayı hedefledik. Hastalarımızın kendini güvende ve konforlu hissettiği bir ortam yaratmak bizim için çok önemliydi. Bu geçişin hem hizmet kalitemize yansımasını hem de sektörde olumlu bir karşılık bulmasını öngörüyoruz.

Son yıllarda estetik sektöründe hızlı bir profesyonelleşme süreci gözlemliyoruz. Hastalar yalnızca sonuçlara değil; kullanılan teknolojiye, hijyen standartlarına, uzmanlık düzeyine ve işlem sonrası takibe çok daha fazla önem veriyor. Nitekim gerçek başarı; doğru tanı, doğru yöntem ve etik duruşun birleşimiyle ortaya çıkıyor. Biz de bu anlayışı tüm süreçlerimize entegre etmeye devam edeceğiz.”