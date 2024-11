Drift NEU KKTC 2024 Drift Şampiyonası 2. Yarışı Yakın Doğu Kampüsünde Gerçekleştirildi

Yayınlanma: 27.11.2024 - 18:02

Güncelleme: 27.11.2024 - 18:02

Drift NEU organizasyonu ile iki gün olarak planlanan sezonun ikinci yarışı 23-24 Kasım 2024 tarihleri arasında Yakın Doğu Kampüsü içerisinde, İkas Süpermarket yanında, Dr. Suat Günsel Camii ve MOE Açık hava sahnesi önünde hazırlanan pistte yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 18 pilotun, Türkiye’den ise 5 pilotun katılımıyla gerçekleştirilen yarış, rüzgarlı hava koşullarına rağmen tribünleri dolduran seyircilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Günün kazananı İbrahim Yücebaş oldu

Drift NEU 2024 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışı öncesi favoriler arasında gösterilen, geçtiğimiz sezonun şampiyonu İbrahim Yücebaş, sıralamalarda ilk sırayı aldıktan sonra rakiplerini tek tek eleyip finale kalmayı başardı. Finalde rakibi genç pilot Altan Çocuk oldu. Yücebaş’ın öğrencisi de olan Altan finalin heyecanı ile hata yapınca kazanan günün rakipsiz pilotu İbrahim Yücebaş oldu. Günün favori isimlerinden Enver Haskasap ise Çeyrek finalde direksiyon pompası arızası yaşayarak istediği performansı sergileyemedi ve yarıştan çekildi. 11 pilotun katıldığı Semi-Pro kategorisinde de mutlu sona ulaşan isim Abdullah Bostan oldu.

“Otomobil sporlarını tabana yaymak için çalışıyoruz”

Yakın Doğu Grubu olarak bu yarış için ciddi bir hazırlık yaptıkları ifade eden NeuDrift Racing Team Pilotu ve Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap şunları ifade etti: “Yakın Doğu Grubu olarak otomobil sporlarına ve bu sporlara gönül verenlerin her zaman yanındayız. Yakın Doğu kampüsünde inşa ettiğimiz özel pist ve seyirci tribünleri ile artık Kuzey Kıbrıs’ta bu sporların gelişimine öncülük ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Drift NEU 2024 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışını hem sportif anlamda hem de seyir zevki anlamında çok üst seviyede bir başarı ile tamamladık. Yakın Doğu Grubunun bir temsilcisi ve aynı zamanda otomobil sporlarına gönül vermiş bir yarış pilotu olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Türkiye’de otomobil sporlarının gelişimine, tabana yayılmasına ve bu spora gönül vermiş çocuklarımıza bir alan açtığımızı düşünüyoruz. Bu alanda pek çok Türk sporcusunun yetişeceğinden ve bizleri gururla temsil edeceğinden şüphem yok. Yakın Doğu Grubu olarak bu vizyonu her daim geliştirip ve büyütmek için var gücümüzle çalışacağız. Yarışlara katılan ve kürsüye çıkan sporcu arkadaşlarımı kutluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye için sporun her alanında başarıların daim olmasını temenni ediyorum.”

Ödül Töreni İkas Süpermarket önünde yapıldı

Yarışın tamamlanmasının ardından İkas Süpermarket önünde kurulan Christmas markette ödül töreni ve After Party yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, Organizasyon Komitesi İrfan Topcu ve Canben Özpaşa takdim etti.